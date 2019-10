LIVE TV ONE! Link Live Streaming Brazil vs Senegal, TV Online Brasil Global Tour 2019 di TVOne

Live Streaming Brazil vs Senegal di Brasil Global Tour 2019, Live Streaming TVOne dan Siaran Langsung TV One

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming tv online dan siaran langsung TV One yang menyajikan laga Brazil vs Senegal di Brasil Global Tour 2019 via Live Streaming TV One.

Live streaming Brazil vs Senegal di Brasil Global Tour 2019 disiarkan langsung via live streaming TVOne pada Kamis (10/10/2019) mulai pukul 18.45 Wib.

Jelang pertandingan, seperti yang dilansir dari laman resmi Timnas Brazil, Tite selaku pelatih kepala Timnas Samba akan menggunakan Firmino dan Neymar sebagai penyerang dalam laga nanti.

Formasi yang digunakan ialah 4-4-2 dengan menggunakan Coutinho dan Gabriel Jesus sebagai sisi sayap penyerangan.

"Secara taktik kami sekarang menggunakan formasi 4-4-2 dengan Firmino dan Neymar di lini depan," ungkap Tite.

" Di sisi sayap penyerangan kami menggunakan Gabriel Jesus dan Coutinho, serta dua gelandaang tengah gelandang tengah," imbuhnya.

Menurutnya, formasi tersebut memberikan dinamika pada penyerangan tim, sama saperti saat laga melawan Kolombia.

"Ini adalah model permainan yang akan memberikan dinamika penyerangan, seperti saat laga melawan Kolombia (September). Laga tersebut ialah permainan terbaik kami," imbuhnya.