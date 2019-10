Skor 1-1! Hasil Brazil vs Senegal di Brasil Global Tour 2019, Firmino Cetak Gol Ini Cuplikan Golnya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jelang Hasil Akhir di babak kedua Brazil vs Senegal di ajang Brasil Global Tour 2019 hingga menit 70' adalah 1-1.

Jelang Skor Akhir 1-1 laga Brazil vs Senegal dicetak oleh Roberto Firmino (9') dan Famara Diedhiou 45-1'.

Live streaming Brazil vs Senegal di Brasil Global Tour 2019 disiarkan langsung via live streaming TV One di Stadion Nasional Singapura pada Kamis (10/10/2019) mulai pukul 18.45 Wib di Live Streaming TV online.

Link Live streaming TV One Brasil vs Senegal di ajang Brasil Global Tour 2019 dapat diakses di live streaming tv online via website TV One, seperti yang Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram TV One.

Baca: LINK Live Streaming Mola TV Uni Emirat Arab vs Indonesia Kualifikasi Piala Dunia TV Online Live TVRI

Baca: BERLANGSUNG! Link Live Streaming Brasil vs Senegal Brasil Global Tour 2019 di TV One, Live TVone

Pada babak pertama kedua tim bermain terbuka dan tidak agresif, namun Brasil mampu mencetak gol terlebh dahulu melalui Roberto Firminho di menit 8, sedangkan Senegal baru mampu membalas di menit akhir babak pertama melalui tendangan pinalti Famara Diedhiou di menit 44.

Brasil bermain lebih menguasai di awal babak pertama dengan bermain umpan-umpan pendek.

Tapi Juara Piala Dunia lima kali tersebut masih susah tembus lini belakang Senegal.

Brasil memecah kebuntuan di menit ke delapan melalui Roberto Firminho, setelah menerima umpan terobosan dari gabriel Jesus.

Firminho yang terlepas dari kawalan lini belakang Senegal melepaskan tendangan chip melewati kiper Senegal, Gomis, Brasil unggul 1-0.

Senegal yang tertinggal mencoba membalas melalui permainan counter attack, namun masih sulit menembus pertahanan Brasil yang dijaga Marquinhos bersama Thiago Silva.