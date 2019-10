Jadwal Kualifikasi Piala Eropa (Euro 2020): Inggris vs Ceko, Islandia vs Perancis Live di Mola TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Matchday ke-7 babak kualifikasi Piala Eropa (Euro) 2020 berlanjut pada Jumat (11/10/2019) atau Sabtu dini hari WIB via live Mola TV.

Live streaming Mola TV antara Inggris vs Ceko akan dimulai pukul 01.45 WIB dinihari nanti. Laga lainnya, Islandia vs Perancis.

Selain itu ada lima pertandingan lain yang juga akan digelar di Kualifikasi Piala Eropa (Euro) 2020.

Di antaranya laga Andorra vs Moldova, Montenegro vs Bulgaria, Portugal vs Luksemburg, Turki vs Albania dan Ukraina vs Lithuania.

Tiga tim unggulan, Inggris, Perancis, dan Portugal akan melanjutkan perjuangannya untuk mendapatkan satu tiket putaran final Euro 2020.

Timnas Inggris akan bertandang ke markas Ceko, Stadion Sinobo.

Pasukan Tiga Singa bisa memastikan satu tiket putaran final jika mampu mengalahkan Ceko nanti malam.

Timnas Inggris saat ini berada di puncak klasemen Grup A dengan 12 poin, berbeda tiga angka dari Ceko yang ada di peringkat kedua.

Laga di Grup A tinggal menyisakan tiga pertandingan lagi.

Jika menang, poin Raheem Sterling dkk akan menjadi 15 dan tidak mungkin lagi terkejar oleh Kosovo yang berada di peringkat ketiga yang mengoleksi delapan poin dari lima laga.