LINK Live Streaming Timnas U-23 Indonesia vs China CFA International Football 2019, TV Online RCTI

Live Streaming Timnas U-23 Indonesia vs China di CFA Internasional Football 2019, Siaran Langsung RCTI dan Live Streaming RCTI

Link Live Streaming RCTI Duel Timnas Indonesia U-23 vs China di event CFA Team China Chongqing Three Gorges Bank Cup International Football 2019 akan berlangsung Jumat (11/10/2019) malam ini via live streaming tv online.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Timnas Indonesia vs China dalam laga CFA Team China Chongqing Three Gorges Bank Cup International Football 2019 ( CFA Internasional Football 2019 ) akan disajikan via live streaming tv online atau Siaran Langsung RCTI.

Laga Timnas Indonesia U-23 vs China atau Live Streaming Timnas China vs Indonesia di CFA International Football 2019 dijadwalkan disiarkan langsung dan live streaming RCTI.

Live Streaming Timnas U-23 Indonesia vs China di CFA Internasional Football 2019 ini awalnya dijadwalkan berlangsung Jumat (11/10/2019) pada pukul 18.30 WIB via Siaran Langsung RCTI. Link Live Streaming Timnas China vs Indonesia ada di bagian berita ini.

Baca: LINK RCTI! Live Streaming TV Online Timnas China vs Indonesia CFA Internasional Football 2019

Awalnya Timnas U-23 Indonesia dijadwalkan akan lebih dulu melawan Timnas U-23 Arab Saudi di laga pembuka CFA Internasional Football 2019.

Namun, laga ini ditunda menjadi Selasa (15/10/2019).

Direktur Hubungan Media PSSI, Gatot Widakdo, mengatakan pihaknya juga tidak tahu mengapa ada perubahan jadwal timnas U-23 Indonesia.

"Kami tidak tahu, mungkin itu dari panpel setempat," kata Gatot Widakdo saat dihubungi BolaSport.com, Selasa (8/10/2019).

"Kami juga baru dikirimkan jadwal terbaru," ucap Gatot Widakdo menambahkan.

Ketika ditanya apakah perubahan jadwal itu karena keterlambatan kedatangan timnas U-23 Indonesia, Gatot Widakdo membantah.