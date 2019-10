Sante Barbeque Hadir Kembali di Mercure Hotel Banjarmasin, Suguhkan Aneka Masakan Asia. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Memanjakan lidah para tamu dan masyarakat Banjarmasin, kini Hotel Mercure Banjarmasin menghadirkan kembali sajian live cooking barbeque yang bertemakan Sante Barbeque Aneka Masakan Asia.

Buka setiap Kamis – Sabtu mulai pukul 19.00- selesai di Sante Coffee dengan menyajikan nuansa outdoor, tepatnya dipinggir kolam renang dengan hiburan live musik yang tentunya akan membawa suasana yang nyaman.

Gusti Aulia selaku Executive Secretary & PR, memaparkan, promo ini sebenarnya sudah pernah dihadirkan.

"Agar tidak bosan kita selingi dengan promo lainnya, tapi bedasarkan selera tamu – tamu yang sering bersantap disini. Mereka sangat menggemari konsep barbeque ini, berdasarkan banyaknya permintaan maka promo ini dihadirkan kembali secara khusus," katanya, Jumat (11/10/2019).

Harga yang ditawarkan, lanjut dia, sangat ekonomis hanya dengan Rp135.000, nett per orang dengan konsep all you can eat dengan cita rasa yang berkelas.

Promo tersebut sangat pas untuk santap malam bersama keluarga, teman ataupun kolega. Barbeque ini, kata dia, menyajikan beberapa pilihan seperti daging, ikan, ayam, udang, cumi, dan sayuran. Ada juga pilihan nasi goreng, mie goreng, kwetiaw goreng, yang disajikan secara khusus oleh Chef profesional dengan kualitas asli cita rasa khas asian.

"Tak lupa aneka macam pilihan buah, salad & kue manis sebagai makanan penutup," ungkap Aulia.

Nah, sekarang tunggu apalagi, Pemesanan bisa dilakukan langsung dengan menghubungi Mercure Banjarmasin di 0511 422 8888 atau 0878 8882 1672.

"Dan kami siap melayani jika ada tamu yang ingin merayakan ulang tahun, arisan atau anniversary di hotel kami dengan konsep barbeque ini," Aulia mengakhiri. (banjarmasin post.co.id/syaiful anwar)