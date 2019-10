Sesuaikan Lidah Orang Banjar, Nasa Hotel Banjarmasin Launching Dua Menu Baru

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Nasa Hotel Banjarmasin yang berlokasi di Jalan H Djok Mentaya No 8 Banjarmasin telah melaunching dua menu baru yang dapat disantap oleh tamu dan pengunjung hotel.

Dua menu baru tersebut yang menjadi andalan Nasa Hotel adalah Chicken Roll Habang dan Sup Ikan Nila yang dijamin bakal menggugah selera.

"Kebetulan per Oktober ini kami kedatangan chef baru. Dan chef kami memiliki banyak varian menu baru dengan rasa yang di mix menyesuaikan lidah warga Banjar," jelas Sales Manager Nasa Hotel, Checil Makaminan kepada Banjarmasinpost.co.id.

Ditambahkannya, harga yang ditawarkan cukup terjangkau dan tidak menguras kantong. Chicken Roll Habang per porsi seharga Rp 60.000.

Chicken Roll Habang sendiri merupakan perpaduan daging ayam dengan smoked beef dan keju, serta sambel kentang yang krispi.

Sedangkan Sup Ikan Nila per porsi dibanderol Rp 21.000. Dalam satu mangkuk sup ini terdapat sayuran yang dikombinasikan dengan ikan nila, yakni ada wortel, kentang, dan daun sop serta ditambahkan tahu sebagai pelengkap.

Menu Sup Ikan Nila dari Nasa Hotel Banjarmasin (Dari Nasa Hotel untuk BPost)

"Kedua menu ini bisa disantap kapanpun tergantung selera, umumnya tamu yang datang turut membawa serta kerluarga untuk mencicipi menu khas Banjar ini," ujarnya.

Tidak hanya bersama keluarga, ada pula jamuan untuk bertemu dengan rekan bisnis ataupun kolega, serta tamu-tamu dari luar.

Fasilitas lainnya tamu atau pengunjung dapat menikmati Wifi gratis dengan nuansa view yang segar dan instagramable. (Banjarmasinpost.co.id/Mariana)