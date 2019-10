Tampil di Pemilihan Pelajar Pelopor Jakarta, Nasib Santriwati Kabupaten Banjar Ditentukan Siang Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Nur Izzaty tampil maksimal dan meyakinkan di hadapan para juri pada pemilihan Pelajar Pelopor 2019 tingkat nasional di Jakarta. Nasib pelajar kelas XI Jurusan IPS Ponpes Darul Hijrah Putri, Kabupaten Banjar ini ditentukan Jumat (11/10/2019) siang ini.

"Mohon doanya semoga Nur Izzaty bisa meraih prestasi gemilang menjuarai Pemilihan Pemuda Pelopor tingkat nasional ini," ucap Bakarudin Talisapalas, guru pembimbing KIR (karya ilmiah remaja) Ponpes Darul Hijrah Putri.

Bakarudin turut mendampingi Izzaty di Jakarta bersama satu guru pembimbing lainnya, Ustadzah Sri Eni Fuji. Selain itu ada beberapa pejabat Dinas Perhubungan (Diahub) Pemprov Kalsel dan Kabupaten Banjar yang turut mendampingi.

Mereka yakni Gusti Nur'aina (kabid Lalu Lintas Jalan), Ihda Wardati (kasi Keselamatan Sarana dan Prasarana Jalan), dan Rizky Iriyanti (pengelola Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Jalan). Ketiganya pejabat Dishub Kalsel.

Baca: VIRAL Video Mesum 7 Siswa SMK di Tuban Beredar, Terdengar Teriakan Suara Seorang Cewek

Baca: Curhat Syahrini Soal Kondisi Rumah Tangga dengan Reino Barack, Incess Korban Ini Demi Eks Luna Maya

Baca: VIDEO MENGGEMASKAN, Pembawa Acara NBC News Ini Diganggu Anaknya padahal Lagi Siaran Langsung

Nur Izzaty tampil meyakinkan saat presentasi di Jakarta, Rabu (9/10/2019). (Bakarudin Talisapalas)

Sementara itu pejabat Dishub Banjar yang mendampingi yakni Yusi Ansyari Nihe (kabid Angkutan dan Keselamatan Perhubungan Darat) dan Herman Santoso (kasi Bimbingan Keselamatan Opsdal Perhubungan Darat).

Ajang pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Nasional 2019 tersebut digelar di Hotel Aryaduta di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 44, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.

Perwakilan tiap provinsi melakukan presentasi inovasi masing-masing di hadapan juri pada Selasa-Rabu (08-09/10/2019) pagi hingga siang. Kalsel mengutus tiga orang wakil yakni Nur Izzaty, Eka Febrian Putri Utami (SMK Penerbangan banjarbaru), dan Sukma Jaya (SMAN 1 Pelaihari).

Nur Izzaty memperlihatkan karya inovasinya yakni lampu sein otomatis. (banjarmasinpost.co.id/idda royani)

Pada ajang Pemilihan Pelajar Pelopor 2019 tingkat Provinsi Kalsel, Izzaty meraih juarai pertama. Inovasinya yakni automatic off sein system on motorcycle as leadership for road safety in Banjar country itu. Intinya, ia melakukan rekayasa lampu sein sepeda motor yang dapat mati secara otomatis pada detik ke-17. Ini dapat mencegah risiko laka lantas ketika pengendara lupa mematikan lampu sein.

"Rabu malam Izzaty dalam penyampaian presentasinya lancar dan menjawab semua pertanyaan juri secara baik," ucap Bakarudin.

Setelah fight, panitia penyelenggara dari Kementerian Perhubungan, Kamis (10/10/2019) memfasilitasi para peserta berwisata di Dunia Fantasi (Dufan) Taman Impian Jaya Ancol dan Monumen Nasional (Monas), Jakarta.