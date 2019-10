Hasil Timnas U-23 Indonesia vs Yordania, Skor Babak Pertama 0-0, Link Live Streaming RCTI

Timnas U-23 Indonesia vs Yordania di CFA Internasional Football 2019

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil Timnas U-23 Indonesia vs Yordania di babak pertama dalam laga ke-dua CFA Team China Chongqing Three Gorges Bank Cup International Football 2019 (CFA Internasional Football 2019) Minggu (13/10/2019) bermain imbang tanpa gol.

Laga Timnas U-23 Indonesia vs Yordania dijadwalkan kembali disiarkan langsung dan live streaming RCTI.

Live streaming Timnas U-23 Indonesia vs Yordania via live streaming RCTI yang bisa diakses lewat laman RCTI plus maupun Metube.id.

Pelatih timnas U-23 Indonesia, Indra Sjafri tak banyak melakukan perubahan skema dan komposisi pemain untuk melawan Yordania.

Indra Sjafri tetap menggunakan formasi 4-3-3 sebagaimana melawan China pada laga sebelumnya.

Hanya, ia melakukan sedikit perubahan dalam susunan pemain pada laga kontra Yordania kali ini.

Tercatat, ada lima nama baru yang diturunkan sejak menit pertama.

Di sektor pertahanan, Bagas Adi Nugroho dan David Rumakiek masing-masing menggantikan posisi Andy Setyo serta Firza Andika.

Kemudian di sektor tengah, Muhammad Lutfhi Kamal dan Kadek Agung menggantikan posisi Sani Rizky Fauzi serta Rachmat Irianto.

Lalu, Witan Sulaeman menggantikan Irkham Milla di lini serang tim Garuda Muda.