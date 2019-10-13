Brasil Global Tour 2019
LINK Live Streaming TV One Brasil vs Nigeria di Brasil Global Tour 2019, Siaran Langsung TVOne
LINK Live Streaming TV One Brasil vs Nigeria di Brasil Global Tour 2019, Siaran Langsung TVOne
Link Live streaming TV One malam ini sajikan laga persahabatan Brasil Global Tour 2019 antara Brazil vs Nigeria via live streaming tv online dan Siaran Langsung TVOne.
BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Brasil vs Nigeria di laga Brasil Global Tour 2019 akan berlangsung malam ini.
Live streaming Brazil vs Nigeria ada di bagian berita ini via live streaming TV One dan Live Streaming TV online metube.id
Siaran Langsung TVOne dan Live Streaming Brasil vs Nigeria digelar Minggu (13/10/2019) dalam laga yang bertajuk Brasil Global Tour 2019 mulai jam 18.45 WIB.
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Sebelumnya Brasil juga telah menjalani laga di National Stadium tepatnya pada Kamis (10/10/2019) saat ditahan imbang 1-1 oleh Senegal.
Gol Braasil dicetak oleh Roberto Firmino pada menit ke-9, sebelum gol penalti Famara Diedhiou (41') menyamakan kedudukan.
Laga kontra Nigeria jadi kesempatan bagi Neymar Jr untuk bisa menyamai capaian gol Ronaldo Nazario di timnas Brasil.
Catatan gol terbanyak di timnas Brasil saat ini masih dipegang oleh Ronaldo Nazario yang menorehkan 62 gol dari 98 penampilan.
Sedangkan Neymar telah mencetak 61 gol dalam 100 laga untuk tim berjulukan Selecao tersebut.
Tambahan satu gol bagi Neymar di laga kontra Nigeria membawanya menyamai torehan Ronaldo.
Dengan usia masih 27 tahun, Neymar juga dipercaya bakal melewati rekor Pele sebagai top scorer sepanjang masa timnas Brasil.
Live Streaming Brasil vs Nigeria
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