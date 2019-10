LIVE RCTI! Timnas U-23 Indonesia vs Yordania CFA Internasional Football 2019 Jam 14.00 WIB

official PSSI

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live RCTI, laga Timnas U-23 Indonesia U-23 vs Yordania di laga ke-dua CFA Team China Chongqing Three Gorges Bank Cup International Football 2019 (CFA Internasional Football 2019) Minggu (13/10/2019) siang.

Live streaming Timnas U-23 Indonesia vs Yordania via live streaming RCTI dan dijadwalkan berlangsung pada pukul 14.00 WIB.

Pertandingan Timnas U-23 Indonesia vs Yordania via live streaming RCTI bisa diakses lewat laman RCTI plus maupun Metube.id.

Sebelumnya di laga pertama, Timnas U-23 Indonesia kalah 0-2 dari tuan rumah China.

Dua gol China terjadi di babak kedua. China membuka gol melalui Thong Lei pada menit ke-56.

Sebelas menit berselang, China mendapatkan gol kedua akibat gol bunuh diri Firza.

Pelatih Timnas Indonesia U23 Indra Sjafri meminta para pemainnya untuk tidak kecil hati atas kekalahan 0-2 dari China pada laga perdana CFA Team China Chong OingThreeGorges Bank Cup International Football Tournament 2019.

Indra berharap para pemain segera bangkit dan fokus pada pertandingan berikutnya.

"Tentu ini bukan hasil akhir yang kita harapkan. Namun demikian, secara permainan tim sudah cukup baik. Kami segera mengevaluasi dan menyiapkan tim untuk laga berikutnya," kata Indra dilansir Bpost Online dari laman resmi PSSI.

Turnamen ini diikuti empat negara.