Mumpung Musim Mangga, Ini Kandungan dan 7 Khasiat Mengkonsumsi Buah Mangga

BANJAMASINPOST.CO.ID - Saat ini sedang musim mangga. Di Pasar-pasar, toko-toko buah hingga di tepi-tepi jalan banyak pedagang yang menjual beragam jenis mangga.

Harganya pun, bervariasi tergantung jenis mangganya. Namun, secara keseluruhan harga mangga ini sudah cukup murah dan tentu terjangkau.

Nah, mumpung sedang musim mangga maka nikmatilah buah yang kaya akan nutrisi ini.

Menurut National Mango Board yang dilansir dari Hello Sehat, buah mangga sudah menjadi bagian dari makanan manusia selama 4000 tahun terakhir.

Buah yang memiliki warna kulit jingga, kuning, hingga hijau ini mengandung vitamin dan mineral penting yang baik untuk kesehatan. Berikut kandungannya yang baik untuk kesehatan :

1. Vitamin C

Mengonsumsi cukup vitamin C sehari-hari bisa membantu Anda mencegah serangan bakteri penyebab sakit pilek dan flu, lho. Kandungan vitamin C dalam manfaat jus mangga, dapat mendorong sel darah putih untuk bekerja lebih efisien dalam membasmi kuman dan bakteri. Jika Anda minum 8 gram jus mangga, jumlah tersebut sudah dapat mencukupi ⅔ kebutuhan vitamin C harian tubuh.

2. Beta karoten

Warna jingga dan kuning pada buah mangga, dapat memasok kandungan beta karoten yang dibutuhkan tubuh sehari-hari. Tubuh menggunakan beta karoten untuk membuat vitamin A yang berfungsi menjaga kesehatan mata, kulit dan tulang tubuh butuhkan.

3. Kalium

Kandungan mineral kalium dalam tubuh berguna membantu jantung, saraf dan otot tubuh berfungsi dengan baik. Kalium juga berfungsi mengatur tekanan darah dan keseimbangan cairan dalam tubuh Anda.

Buah asam manis ini juga mengandung tembaga (copper), kalsium, zat besi, serta antioksidan seperti zeaxanthin dan betakaroten.

Dengan kandungan yang ada padanya, berikut khasiat buah mangga yang baik untuk kesehatan :