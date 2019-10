Tribun Jual Beli On Banjarmasin Post, Dibuka Lowongan Pekerjaan, Pendidikan Hingga Gudang Dijual

Tribun Jual Beli On Banjarmasin Post.

BANJARMASIN

JASA

BANGUNAN

Rh-Rancangbangun jasa desain & Bangun rumah, Ruko dll Hubungi:081250038785 IG:@rh.rancangbangun

10542-3

LOWONGAN KERJA

SOPIR

Cari sgr SOPIR SIM B1, sehat, rajin, 25-35 thn, SERABUTAN, utk wil.Gambut, 08993518000

10629-4

PERLENGK.RT

FILTER AIR

GLOBAL FILTERINDO. Specialist Depo Air Isi Ulang,Water Treatment,UV-RO(Reverse Osmosis),Alkaline Bio-Mineral/Energi,Ozon,Extra OKSIGEN O2 Std DEPKES RI,Byk Bns S.part Lkp. Hrg Mulai 16jt C/K. Hub.0511-3268289/0816212136/0811503331 atau PIN BBM D94A2544

10571-8

LAIN-LAIN

CV.Mulia Jaya Sakti distributor Rak Gudang, Pallet Plastik dan perlengkapan Rak Mini Market. Informasi lebih lanjut datang langsung ke Jl.Pramuka Km.6 RT.8 No.2A Banjarmasin atau hubungi No Telp (0511)3274398/0851007700365

10315-5

PENDIDIKAN

SEKOLAH

KESEMPATAN EMAS : Raih S1/S2/S3 Proses Cepat Legal dan Terakreditasi. Hubungi : 0821 35837171

10106-3

PENGUMUMAN

KEHILANGAN

Telah hilang 1 buah BPKB Roda 4 dengan no BPKB 6269495 M, merk/type Mits Colt No Pol : DA 9592 AO tahun 1985 No.mesin 4D31C-550608, No Rangka : FE104-001376 atas nama Surya Gunawan

00000-0

BATULICIN

PROPERTI

GUDANG

Djl tnh SHM lokasi pergudangan & ruko Batulicin LT 35x200 m. Hub 08127989946. Harga nego

10575-3

Informasi ini juga tayang di harian Banjarmasin Post Edisi Minggu (13/10/2019).