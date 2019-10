Atasi Katarak di Kalselteng, PT Adaro Indonesia Sejak 2003 Telah Operasi 6.152 Mata

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sebagian dari kita mungkin belum mengetahui bahwa World Sight Day diperingatisetiap kamis minggu kedua bulan kesepuluh setiap tahunnya atau 10 Oktober 2018 ini.

Hari Penglihatan Sedunia diperingati sebagai upaya meningkatkan kepedulian internasional terhadap isu global yang berkaitan dengan masalah kebutaan dan gangguan penglihatan.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencetuskan Vision 2020: The Right to Sight sebagai harapan agar terwujudnya penduduk dunia yang terhindar dari masalah gangguan penglihatan dan kebutaan ditahun 2020.

Namun bila melihat data yang ada, setidaknya ada 45 juta orang diseluruh dunia sedangmenderita kebutaan, diperkirakansetiap menitnya terdapat 12 orang di dunia mengalami kebutaan dan 4 orang diantaranya berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Di Indonesia sendiripresentase kebutaan cukup tinggi bila dibanding dengan beberapa negara lain. Letak geografis yang berada di garis Khatulistiwa menyebabkan masyarakat Indonesia banyak terpapar sinar Ultraviolet secara berlebihan sehingga menjadi salah satu penyebab seseorang dapat menderita Katarak, dan hingga hari ini Katarak menjadi penyebab lebih dari 50% alasan kebutaan yang ada di Indonesia.

Seorang pasien operasi katarak gratis yang digelar oleh PT Adaro Indonesia dan YABN (YABN)

Dengan jumlah kasus baru penderita Katarak setiap tahunnya yang terus bertambah yakni 0.1 persen dari jumlah penduduk Indonesia atau 250 ribu orang setiap tahunnya.

Meski demikian katarak sering ditemukan pada masyarakat lanjut usia atau sering disebut Katarak manula, namun tidak menutup kemungkinan katarak dapat ditemui masyarakat dengan rentang usia muda.

Tingginya angka prevalensi Katarak di Indonesia mendorong PT. Adaro Indonesia bersama Yayasan Adaro Bangun Negeri (YABN) melaksanakan Program Penanggulangan Buta Katarak gratis bagi sejumlah masyarakat.

Untuk mendukung Suistanable Development Goals (SDGs), yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.

Pasien Operasi katarak gratis (YABN)

Pembangunan kesehatan masyarakat merupakan salah satu fokus utama program Corporate Social Resposibility (CSR)yang dilaksanakan oleh PT Adaro Indonesia bersama dengan mitra kerjanya.