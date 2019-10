Lagi, Artis Korea Sulli Dikabarkan Meninggal Dunia di Apartemen Setelah Kasus Jeon Mi Sun

BANJARMASINPOST.CO.ID - Lagi, artis Korea Sulli (25) dikabarkan meninggal dunia di apartemen, Senin siang (14/10/2019). Kabar ini berselang tiga bulan setelah meninggalnya Jeon Mi Sun, artis drama Korea.

Kabar beredar Sulli meninggal dunia dari Kantor Polisi Seongnam atas laporan sang manajer.

Choi Jinri atau lebih dikenal dengan nama Sulli (25) dilaporkan meninggal dunia di kediamannya, di lantai 2 yang berlokasi di Seongnam, Gyeonggi, Korea Selatan.

Disebutkan manajer Sulli menyebut ia terakhir kali menghubungi Sulli melalui telepon pada Minggu pukul 18.30 waktu setempat.

Koreaboo memberitakan "Sulli Reported To Be Dead, Police Investigating Truth To Reports, SM Entertainment Yet To Respond,"

Yang artinya, Sulli Dilaporkan Meninggal, Polisi masih Menyelidiki Kebenaran laporan tersebut, pihak manajemen Sulli, SM Entertainment belum memberikan tanggapan.

Dilihat TribunSolo.com dari Twitter, nama Sulli menjadi trending nomor pertama.

Sejumlah portal Korea Selatan memberitakan, Sulli dilaporkan meninggal dunia pada pukul 4 sore waktu setempat, atau 2 siang waktu Indonesia.

Seorang sumber juga disebut mengatakan, “Aku mendengar rumor dan laporan, dan aku harap itu tidak benar."

"Situasi ini juga membingungkan untuk kami, karena kami tidak bisa menghubungi mereka”.