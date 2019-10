BERLANGSUNG! Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Mola TV, Live TVRI & Link www.mola.tv

Live Streaming Timnas Thailand vs Uni Emirat Arab (UEA) Tak Siaran Langsung TVRI dan Live Streaming Mola TV

Pemain timnas Indonesia, Stefano Lilipaly, tidak ingin memikirkan hasil buruk skuad Garuda pada tiga laga sebelumnya dan hanya fokus untuk pertandingan melawan Vietnam.

Timnas Indonesia akan menjamu Vietnam pada laga keempat Grup G Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (15/10/2019).

Tiga kekalahan beruntun pada laga sebelumnya membuat timnas Indonesia harus menang melawan Vietnam.

Sebab, timnas Indonesia saat ini masih berada di dasar klasemen sementara Grup G tanpa poin satu pun, sehingga kemenangan melawan Vietnam setidaknya dapat mengobati perasaan suporter.

Stefano Lilipaly mengungkapkan bahwa dirinya siap memberikan kemenangan perdana untuk timnas Indonesia meski peluang lolos ke babak berikutnya sangat kecil.

Dilansir BolaSport.com dari laman Bali United, Selasa (15/10/2019), Stefano Lilipaly menegaskan timnas Indonesia harus segera melupakan hasil pada tiga laga sebelumnya.