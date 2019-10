Kepala Bappelitbang Banjar Galuh Tantri Terima Dokumen RAD dari Gubernur Kalsel, Begini Kata Galuh

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor meluncurkan Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD), di Hotel Golden Tulip Banjarmasin, Selasa (15/10/2019).

Dokumen itu bertajuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals.

Turut hadir Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappelitbang) Banjar Galuh Tantri Narindra, sekaligus menerima langsung dari Gubernur Kalsel sebagai perwakilan kabupaten/kota sekalsel.

Dia membeberkan catatan seputar pelaksanaan penyusunan matriks SDGs di Kabupaten Banjar.

Menurut Galuh tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masayarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat.

Pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksanaanya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas lingkungan hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

SDGs merupakan kesepakatan pembanguan baru yang mendorong perubahan-perubahan ke arah pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusian dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.

Selain itu, SDGs diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal intergrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorangpun yang terlewatkan ( no one left behind).

Ada 17 tujuan(goals) dan 169 sasaran dalam SDGs

"Saat ini Kabupaten Banjar telah selesai menyusun matriks RAD TPB (SDGs) periode 2018 – 2021 dan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 53 Tahun 2019 tentang Matriks Berkelanjutan Aksi daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustanaible Development Goals) Kabupaten Banjar tahun 2018-2021 yang ditetapkan pada tanggal 29 Agustus 2019," kata Galuh Tantri Narindra.

