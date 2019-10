Peredaran Ranitidn Ditarik, Ini Kata Dosen Farmasi ULM Banjarbaru

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Adanya ederan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) terkait penarikan obat ranitidin, menjadi perhatian serius di dunia kesehatan dan masyarakat umum.

Akhirnya ada kejelasan juga terkait obat ranitidin dan N-Nitrosodimetilamin (NDMA).

Berawal dari laporan US Food and Drug Administration (US FDA) dan European Medicine Agency (EMA) tentang adanya temuan pada ranitidin, pada 13 September 2019.

Menurut Dosen Farmasi ULM Banjarbaru, Okta Muthia Sari, Ranitidin merupakan obat untuk mengurangi jumlah asam lambung dalam perut.

"Kegunaannya diantaranya mengatasi dan mencegah rasa panas perut (heartburn), maag dan sakit perut yang disebabkan oleh tukak lambung," katanya, Selasa, (15/10).

Adapun NDMA merupakan turunan zat Nitrosamin yang dapat terbentuk secara alami.

Studi global memutuskan nilai ambang batas cemaran NDMA yang diperbolehkan adalah 96 ng/hari (acceptable daily intake).

Dikatakannya, jika dikonsumsi di atas ambang batas secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama dapat memicu karsinogen atau racun pemicu kanker.

Hal ini dijadikan dasar oleh Badan POM dalam mengawal keamanan obat yang beredar di Indonesia.

Penarikan obat ranitidin dari pasaran dilakukan sejak 4 Oktober 2019 dan hanya berlaku pada produk yang memang terkontaminasi NDMA.