Prediksi Susunan Pemain Timnas U-23 Indonesia vs Arab Saudi CFA Internasional Football Live di RCTI

Live Streaming RCTI - Timnas U-23 Indonesia vs Arab Saudi, Indra Sjafri Lakukan Rotasi Pemain Hari Ini

Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia U-23 Indonesia vs Arab Saudi CFA Intersional Football 2019 live di RCTI



BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah prediksi susunan pemain Timnas Indonesia U-23 vs Arab Saudi di turnamen CFA Team China Chong Qing Three Gorges Bank Cup International Football Tournament 2019 (CFA Internasional Football 2019) di China via live di RCTI.

Live streaming RCTI Timnas Indonesia U-23 vs Arab Saudi akan berlangsung di Wangzhou Sport Center Stadium, China, pukul 14.00 WIB.

Laga melawan Arab Saudi merupakan laga terakhir Timnas Indonesia U-23 di turnamen CFA Internasional Football yang ditayangkan via live streaming RCTI.

Skuat Garuda Muda belum berhasil mendulang poin penuh di dua laga sebelumnya, lantaran takluk dari China (0-2) dan Yordania (0-1).

Tim asuhan Indra Sjafri sebetulnya bermain terbuka sejak menit awal saat dikalahkan Yordania.

Beberapa peluang yang dihasilkan Egy Maulana, Witan Sulaeman, dan kolega sayangnya belum bisa membuka keunggulan Indonesia.

Begitu juga Yordania yang mengalami kebuntuan saat coba menembus pertahanan skuat Garuda Muda.

Yordania dapat mencuri gol di awal babak kedua dengan memanfaatkan bola liar di depan gawang Nadeo.

Gol yang dicetak Mohammad Al-Razeem bertahan hingga laga usai.

