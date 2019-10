BERLANGSUNG! Link Live Streaming TV One Bandung United vs Persita Liga 1 2019, Siaran Langsung TVOne

Link Live Streaming Blitar Bandung United vs Persita Tangerang Liga 2 2019, Siaran Langsung TVOne

Link live streaming TV One Blitar Bandung United vs Persita Tangerang di Liga 2 2019 dapat diakses mulai Kamis (17/10/2019) pukul 15.30 wib via Siaran Langsung TVOne dan saat ini sedang berlangsung.

BANJARMASINPOST.CO.ID - SEDANG BERLANGSUNG, live streaming Bandung United vs Persita Tangerang yang akan siaran langsung TVOne mulai pukul 15.30 Wib.

Live streaming TVOne Blitar Bandung United vs Persita Tangerang dalam lanjutan Liga 2 2019 dapat diakses di website TV One, seperti yang Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram Liga 2 Match.

Link Live Streaming Bandung United vs Persita Tangerang akan Siaran Langsung TV One di Stadion Siliwangi, Bandung.

Dikutip dari TribunJabar, Laskar Cisadane, sebutan Persita, tidak akan meremehkan Blitar Bandung United.

Pelatih Persita, Widodo C Putro, menegaskan tetap akan menargetkan kemenangan dalam laga nanti, meskipun tidak akan berpengaruh bagi timnya yang sudah dipastikan lolos ke babak delapan besar.

"Tentunya kami sudah memang lolos 8 besar tapi kami ke Bandung ini bukan tur bukan wisata."

"Kami menekankan lagi kepada pemain bahwa kami kesini tetap kami mengajarkan setiap pertandingn adalah final. Mudah-mudahan kami bisa mendapat poin di sini," ujar Widodo C Putro.

Widodo tetap akan mewaspadai tim satelit Persib Bandung ini. menurutnya Bandung United bisa bermain dengan semangat juang tinggi meskipun sudah dipastikan terdegradasi.

"Kami respect kepada Bandung di mana mereka di bawah tetap mereka punya spirit. Terbukti kemarin walau kalah dari Sriwijaya mereka masih bisa mencetak gol."