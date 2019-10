Fokus Agnez Mo Saat Kabar Pernikahan Rezky Aditya dan Citra Kirana Kian Kencang, Pamer Ini di IG-nya

BANJARMASINOST.CO.ID - Fokus Agnez Mo saat kabar pernikahan mantannya, Rezky Aditya dan Citra Kirana kian kencang. Dia pamer foto ini.

Ya, seolah tak menghiraukan gonjang-ganjing gosip artis tanah air, termasuk kabar pernikahan Rezky Aditya dan Citra Kirana, Agnez Mo memilih fokus pada karier musiknya.

Mantan Rezky Aditya ini fokus pada karier internasionalnya. Bahkan, Agnez Mo menyiarkan tur di Amerika.

Hal ini tergambar dari postingan terakhirnya, Rabu (16/10/2019).

Dia menulis rencana konsernya mulai 17 Oktober 2019 di Toronto, New York hingga Los Angeles.

"Pre sale for concert begins Thursday, October 17 at 10 am local time. Links on my stories. Password: DIAMONDS

#AGNEZMOToronto #AGNEZMONewYork #AGNEZMOLosAngeles," tulisnya.

Sejumlah konsernya di luar negeri juga diunggah Agnez.

"issa vibe

.

.

#AGNEZMO This video is on my explore page, so whoever took this video, tag urself down below! i appreciate you," tulisnya.

Sebelumnya, dia juga mempromosikan rekaman terbarunya.

"Stream this record now! #DIAMONDS @frenchmontana @spotify .

.

#AGNEZMO," ujarnya.

