LINK Mola TV! Jadwal Live Streaming Timnas U-19 Indonesia vs China di Laga Ujicoba, Tayang di TVRI

Live Streaming Timnas U-19 Indonesia vs China di Laga Ujicoba Jelang Kualifikasi Piala Asia U-19 2020. Laga disajikan via Live streaming Mola TV & Siaran Langsung TVRI

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung TVRI Timnas U-19 Indonesia vs China di Laga Ujicoba Jelang Kualifikasi Piala Asia U-19 2020. Laga juga live streaming Mola TV pada Kamis (17/10/2019).

Live streaming Timnas U-19 Indonesia vs China disiarkan langsung di TVRI dan Mola.TV yang dimulai pukul 19.00 WIB. Link live streaming Mola TV Timnas U-19 Indonesia vs China tersaji via live streaming TV Online Mola.tv.

Timnas U-19 China bakal dua kali berhadapan dengan timnas U-19 Indonesia pada 17 Oktober di Surabaya dan 20 Oktober 2019 di Bali.

Bagi timnas U-19 China, dua laga uji coba di Indonesia adalah bagian persiapan mereka jelang tampil pada Kualifikasi Piala Asia U-19 2020.

Timnas U-19 China tergabung di Grup I bersama tuan rumah timnas U-19 Myanmar, lalu ada pula timnas U-19 Korea Selatan, dan timnas U-19 Singapura.

Menurut pelatih timnas U-19 China, Cheng Yau Dong, timnas U-19 Indonesia punya gaya-gaya yang mirip dengan timnas U-19 Myanmar karena sama-sama berasal dari Asia Tenggara.

"Kami berterima kasih kepada federasi Indonesia (PSSI) sudah memberi kesempatan kepada kami untuk melawan Indonesia," kata Cheng Yau Dong saat memberikan keterangan pers yang dikutip dari bolasport.com pada Rabu (16/10/2019).

"Kami membawa 25 pemain, dari beberapa pemain ada yang tidak bisa ikut karena ada kompetisi di China. Laga ini sebagai persiapan kami untuk menghadapi kompetisi kualifikasi Asia di Myanmar," ujarnya menambahkan.

Bicara soal kekuatan Indonesia, Cheng Yau Dong mengaku sudah beberapa kali mengintip permainan sang calon lawan.

