Mengupas Wacana Pelarangan Ponsel BM

Oleh: Muhammad Syarif Hidayatullah SE MH, Dosen Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam UIN Antasari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Persoalan Black market (BM) sempat kembali muncul kepermukaan dan menjadi perbincangan hangat yang ramai dibicarakan baik di media cetak, elektronik, sosial maupun ruang publik.

Perbincangan hangatpun terjadi baik dari kalangan ulama, akademisi, pebisnis, praktisi hukum, pengamat pemerintahan, politisi, regulator, maupun masyarakat awam secara umum. Mengapa hal itu terjadi? Tidak lain adalah refleks dari rakyat yang responsif terhadap kebijakan pemerintah tentang barang black market khususnya handphone yang menjadi rencana dan wacana untuk direalisasikan.

Pemerintah mencari cara menekan peredaran ponsel BM di Indonesia, salah satunya dengan aturan validasi database International Mobile Equipment Identity (IMEI). Regulasi mengenai pemblokiran ponsel BM atau ilegal, rencananya disahkan pada 17 Agustus 2019 lalu, namun ada penundaan dan telah berlalu hingga Oktober ini, masih belum ada kejelasan dari pemerintah dan belum ada tanggal pastinya, hal itu mungkin saja menunggu sinergi tiga kementrian, yakni Kementrian Perindustrian (Kemenperin), Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Kementrian Perdagangan (Kemendag). Namun, dengan akan bergantinya kabinet pemerintahan, bisa jadi rencana kebijakan ini hanya akan menjadi wacana atau bisa pula diprogramkan kembali dan dilanjutkan untuk direalisasikan, semua tergantung kebijakan kabinet pemerintahan yang baru nanti.

Eksistensi dan Implikasi Black Market

Black Market dapat didefinisikan sebagai sektor kegiatan dalam bidang ekonomi yang transaksinya terjadi secara ilegal, menurut peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku pembelian dan penjualan yang terjadi digolongkan telah melanggar ketentuan hukum maka dari itu dikatakan ilegal. Dalam black market harga barang yang dijual relatif murah, karena barang-barang yang diperjualbelikan dalam black market tidak membayarkan pajak (bea cukai) kepada pemerintah. Pada awalnya barang itu mahal karena ada pajak yang dibayar, barang itu menjadi lebih murah bahkan sangat murah karena tidak terkena pajak. Oleh sebab itu selalu ada permintaan walaupun black market itu dilarang oleh pemerintah. Kebanyakan dari konsumen menginginkan harga yang murah dengan kualitas yang bagus.

Cara Cek IMEI Ponsel di imei.kemenperin.go.id, Ponsel Ilegal Alias Black Market Akan Diblokir (freepik.com)

Menurut Herry SW seorang pakar gadget dan teknologi informasi, saat ini perdagangan ponsel BM sudah menjadi rahasia umum. Peredarannya tidak hanya di toko fisik, tapi maraknya layanan e-commerce membuat penjual ponsel ilegal makin leluasa bermain. Eksistensi bisnis ponsel ilegal tetap digdaya lantaran adanya dukungan orang kuat di belakangnya. Setidaknya jual beli ponsel BM telah melanggar beberapa aturan hukum nasional, yakni KUHP, UU No. 17 Th. 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 10 Th. 1995 Tentang Kepabeanan dan UU No. 8 Th. 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) menyatakan bahwa potensi hilangnya nilai pajak dari penjualan smartphone karena gara-gara ponsel BM ini di Tanah Air ini bisa mencapai Rp 2,8 triliun pertahunnya. Angka ini diketahui lewat perhitungan kisaran peredaran ponsel BM yang menyentuh 20 persen dari total pasar. Kemudian dikalikan dengan total pasar smartphone dalam setahun sebesar 45 juta unit yang hasilnya ada 9 juta unit ponsel BM. Bila 9 juta unit ponsel BM tersebut harga rata-ratanya adalah Rp 2,5 juta, nilainya pun jadi sebesar Rp 22,5 triliun. Adapun pajak PPh dan PPn yang digabung menjadi 12,5 persen yang selanjutnya dikalikan dengan Rp 22,5 triliun menghasilkan angka Rp 2,8 triliun.

Perbedaan Pendapat

Menyikapi masalah berjual beli barang black market, dalam pandangan ahli hukum Islam, ekonom maupun cendekiawan muslim dan pakar fiqih kontemporer tidak bertemu pada satu keputusan yang sama atau sebuah kesepakatan, melainkan ada ikhtilaf (perbedaan pendapat) dalam menghukuminya. Perbedaan pendapat dalam menyikapi masalah ini dapat kita klasifikasikan menjadi dua pendapat secara umum, yakni membolehkan dan mengharamkan.