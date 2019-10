Presenter Insert Nadia Mulya Siap Sapa Pecinta Buku di Banjarmasin, Simak Tanggal Kehadirannya

BANJARMASINPOST CO.ID, BANJARMASIN - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kalsel menghadirkan Nadia Mulya, artis, presenter dan penulis laris untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan kepada para pecinta buku pada 4 November 2019, di Aula Lantai 2 Dispersip Kalsel, Banjarmasin.

Sejumlah buku karya diantaranya, Pregnancy Handbook (2011), Kocok! The Untold Stories of Arisan Ladies & Socialites (2013), Moms & the City (2014), Kamus Mitos & Fakta Seputar Kehamilan & Menyusui (2014), Foodie & the City (2015), The Little Thoughts Book of Babyshower (2016).

"Saya sangat bersemangat datang ke Kalimantan Selatan memenuhi undangan Bunda Nunung Kepala Dispersip Kalsel. Selain tertarik ingin melihat keindahan Kalsel, saya juga takjub mengetahui gencarnya promosi minat baca yang dilakukan Pemprov Kalsel dan pesatnya pertumbuhan minat baca di daerah ini melalui berbagai pemberitaan internet," ujar Nadia melalui obrolan dengan Bunda Nunung.

Sebagai penulis, Nadia menyambut baik setiap kesempatan membagikan karyanya, sekaligus kisah di baliknya, yang mungkin bisa menginspirasi penulis maha karya berikutnya.

Nadia, kelahiran Jakarta, 19 Februari tahun 1980, memulai karirnya di industri hiburan indonesia dimulai kompetisi kecantikan wajah Femina 2001, Ajang Ajeng (MTv) 2004, pemilihan Puteri Indonesia 2004.

Ia memenangi tempat kedua dan juga dipilih sebagai Puteri Pariwisata 2004 yang memiliki kewajiban untuk perjalanan negara dan berbicara di internasional untuk mempromosikan pariwisata Indonesia.

Sesudah tugasnya dipenuhi selama satu tahun, ia kembali ke modelling dan mencoba pada berbagai pengalaman sebagai bintang iklan, film, opera sabun, tetapi paling menikmati menjadi seorang penyiar.

Profesi penyiar memungkinkannya menambah pengetahuan karena secara aktif terlibat dalam proses kreatif serta mewawancarai berbagai narasumber; antara lain bintang film internasional, atlet, penyanyi, pengusaha, mantan presiden, menteri, duta besar negara sahabat dan pejabat lainnya.

Nadia telah membawakan lebih 30 program TV dan talkshows, dan saat ini menjadi hostInsert di Trans TV dan MC banyak acara .

Nadia adalah sarjana S3 ekonomi dari Universitas Trisakti, Jakarta; BBA dengan gemilang di International Bisnis dari Edith Cowan University, Perth; MSC dan Manajemen Internasional dari University of Reading, Inggris .