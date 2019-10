Amalia Rezeki Raih Penghargaan Internasional, Rektor Sutarto Hadi Ucapkan Syukur

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Rektor Universitas Lambung Mangkurat ( ULM ) Prof Dr H Sutarto Hadi, M.Si.,M.Sc., mengapresiasi Amalia Rezeki, dosen muda ULM yang baru saja menerima penghargaan Internasional dibidang lingkungan ASEAN Youth Eco Champions (AYECA) Award, di Sokhalay Angkor Phokeethra Golf & Spa Resort, Vithei Charles De Gaulle, Khum Svay Dang Kum,Siem Reap, Cambodia, 8 Oktober 2019.

Kedatangan Amalia Rezeki, Kamis, (17/10/2019) ke Rektorat disambut hangat, oleh Prof.Sutarto Hadi. Beliau mengucapkan selamat dan mengapesiasi atas capaian yang luar biasa dengan kiprah Amalia Rezeki yang merupakan dosen muda berprestasi di ULM.

"Luar biasa, sangat membanggakan. ULM bersyukur memiliki dosen yang memiliki prestasi dalam bidang Lingkungan dan mendapat pengakuan Internasional," cap Sutarto Hadi ketika menyambut Amalia Rezeki diruang kerjanya.

Amalia yang dikenal sebagai, perempuan penyelamat bekantan ini menerima penghargaan AYECA 2019 yang diserahkan oleh MS Yukari Sato,state minister, minister of the environment Japan dan Tun Sa Im, Ministry of education, youth and sport Cambodia di Sokhalay Angkor Resort & Spa, Siem Reap, Cambodia.

Amel sebutan akrab dosen Pendidikan Biologi ULM ini, bertandang kerektorat untuk melaporkan hasil perjalanannya ke Cambodia dalam rangka memenuhi undangan sekretariat ASEAN untuk menghadiri ASEAN Environment Day 2019 dan mengisi seminar, sekaligus menerima penghargaan dibidang lingkungan antar negara ASEAN yang juga dihadiri oleh beberapa negara sahabat, seperti Korea Selatan dan Jepang.

" Prestasi ini menjadi bukti bahwa ULM telah menjadi universitas yang terkemuka dan berdaya saing. Saya berharap capaian ini menjadi motivasi bagi dosen lainnya. Demikian pula mahasiswa dan generasi muda dapat menarik pelajaran. Jangan lelah untuk berjuang untuk masa depan lingkungan dan kehidupan yang lebih baik," tandas Sutarto Hadi

Rektor juga menyinggung aktivitas Amel goes global, dalam kurun waktu beberapa bulan ini sudah beberapa kali berbicara diforum Internasional, seperti di Australia, Finlandia, Estonia dan Cambodia. Ini semua sangat membanggakan bagi almamater.

Untuk meningkatkan kualitas dosen di bidang penelitian, khususnya dalam lingkungan lahan basah, ULM menganggarkan sekitar Rp 20 miliar untuk membantu mendukung kegiatan penelitian, termasuk mendorong jumlah dosen yang bergelar doktor dan professor. (banjarmasin post.co.id/syaiful anwar)