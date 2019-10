Ingin Ketahui Kemampuan Prajurit, Anggota Kodim Barabai Wajib Ikuti Semapta Periodik

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Seluruh anggota Kodim 1002/Barabai melaksanakan semapta periodik II tahun anggaran 2019 bertempat di Yonif 621/Manuntung, Barabai, Kamis (17/10/2019)

Sebelum pelaksanaan semapta seluruh anggota melaksanakan pemeriksaan kesehatan oleh Polkes 06.10.09 Barabai yang meliputi pemeriksaan tekanan darah dan nadi.

Baur Bin Garjasrem 101/Antasari, Serka Slamet Sarwono, menjelaskan pemeriksaan kesehatan dilakukan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Dijelaskannya, tes kesamaptaan jasmani periodik II tahun 2019 yang diujikan, meliputi tes Samapta A dan tes Samapta B.

Rinciannya, Samapta A yaitu lari 12 Menit, sedangkan untuk Samapta B meliputi pull up, sit up, push up, lunges dan sutlle run serta melaksanakan renang 50 meter gaya dada.

Sementara itu, Kapten Inf Moh Alip Suroso selaku perwira tertua dalam pelaksanaan tes kesemaptaan periodik II tahun 2019 Kodim 1002/Barabai memyampaikan bahwa kegiatan dilaksanakan selain untuk melaksanakan program kerja Kodim 1002/Barabai bidang personel, juga untuk mengetahui kemampuan jasmani anggota Kodim 1002/Barabai.

Kemampuan ini penting bebernya untuk mengetahui kemampuan anggota saat bertugas.

"Ini juga sebagai tolak ukur kemampuan prajurit dalam menghadapi UKP (Usul Kenaikan Pangkat) bagi anggota kodim 1002/Barabai yang akan mengikuti tes secaba dan tes secapa. Sehingga para anggota akan siap fisik dan mental untuk menghadapi tes tersebut," tegasnya. (Banjarmasinpost.co.id/Eka Pertiwi)