Jadwal Liga Spanyol TV Online Bein Sports Pekan 9, Real Madrid, Barcelona dan Atletico Madrid Main

Ilustrasi Duel El Clasico, FC Barcelona Vs Real Madrid.

Siaran Langsung Bein Sports dan Jadwal Liga Spanyol akan menayangkan laga seru Real Madrid, Barcelona hingga Atletico Madrid.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Spanyol pekan 9 di laman Live Streaming TV online Bein Sports Minggu ini mulai Sabtu (19/10/2019) akan sajikan laga Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid.

Real Madrid bakal menjamu Granada di Stadion Santiago Bernabeu, Sabtu (19/10/2019) pukul 21.00 WIB yang disiarkan langsung di Live Streaming TV online Bein Sports.

Laga seru bakal terjadi pada pekan ke-9 Liga Spanyol 2019-2020, yakni Real Mallorca vs Real Madrid, Eibar vs Barcelona dan Atletico Madrid vs Valencia.

Real Madrid masih menghuni posisi puncak kala Liga Spanyol musim 2019-2020 menggelar pertandingan untuk pekan ke-9.

Tim asuhan Zinedine Zidane berada di urutan pertama dengan koleksi 18 poin dari delapan laga.

Real Madrid unggul dua poin atas Barcelona yang berada di peringkat kedua.

Pekan ini, Real Madrid akan kembali mempertaruhkan posisi puncak milik mereka.

Sergio Ramos dan kawan-kawan akan bertanding melawan Real Mallorca pekan ini.

Lawan Real Madrid sendiri saat ini tengah berada di peringkat ke-18.