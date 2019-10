Lansia Produktif Disarankan Gunakan Bantuan Lanjut Usia untuk Usaha Kecil

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN - Bantuan Bertujuan Lanjut Usia (Ban Tu LU) program pemerintah Kementerian Sosial telah selesai disalurkan Pemkab HSS kepada penerima di 11 Kecamatan.

Penyerahan dilaksanakan langsung Bupati HSS H Achmad Fikry didampingi Kepala Dinas Soasial Hj Siti Erma, dan masing-masing camat, yang dirangkai penyerahan bantuan Home Care atau biaya perawatan sosial program pemerintah pusat, melalui tatap muka langsung dengan para lansia.‎

Adapun kecamatan terakhir yang dikunjungi Bupati HSS dalam rangkaian program tersebut adalah Kecamatan Kandangan.

Penyerahan Jumat (18/10/2019 di Desa Gambah Dalam Barat tersebut, juga diisi dialog dengan lansia penerima bantuan. Ada 32 orang penerima bantuan lanjut usia, serta 11 orang penerima bantuan Home Care.

Sebelumnya dijelaskan bantuan Ban Tu LU ditujukan kepada lansia miskin di dalam rumah tangga miskin non keluarga dalam bentuk trasfer tunai Rp 1,2 juta per orang per enam bulan.

Sedangkan perawatan sosial program bantuan kepada lansia miskin dalam bentuk non tunai melalui lembaga kesejahteraan sosial (LKS) Rp 1,2 juta per tahun per orang.

Seperti biasa, saat berdialog, Bupati HSS menanyakan kondisi kehidupan sehari-hari para lansia untuk memastikan, para lansia di HSS terlayani dengan baik oleh pemerintah, baik dari sisi kesehatan maupun pelayanan publik dasar lainnya.

Fikry pun berpesan agar penerima bantuan bisa menggunakan dana BBLU untuk kebutuhan biaya hidup sehari-hari.

Namun bagi lansia yang masih produktif atau masih mampu bekerja, bisa disisipkan untuk modal usaha kecil produktif. Seperti beternak itik atau ayam, atau usaha warung.

Bupati pun mengimbau agar jika mengalami gangguan kesehatan, para lansia berobat ke rumah sakit maupun puskesmas terdekat karena biaya berobatnya sudah ditanggung Pemkab HSS melalui program BPJS Semesta sehingga masyarakat tak perlu membayar.

Imbauan agar mengikuti majelis pengajian, juga disampaikan Fikry, baik di masjid-masjid sekitar rumah maupun majelis Talim sebagai bekal kehidupan akhirat. (banjarmasinpost.co.id/hanani)