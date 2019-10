TERNYATA Kebanyakan Duduk Sama Mematikannya dengan Merokok! Begini TIPS Pencegahannya

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Kemudahan teknologi dan juga pergeseran cara kerja menjadi lebih banyak di belakang meja membuat masyarakat kurang melakukan aktivitas fisik.

Bahkan, memesan makanan, minuman dan jasa pun bisa dilakukan lewat genggaman, tanpa harus melangkahkan kaki keluar rumah.

Padahal, terlalu banyak duduk atau minim aktivitas fisik sangat berbahaya bagi kesehatan.

Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga Andi Kurniawan menyinggung salah satu jurnal Lancet pada 2012 lalu yang menyebutkan bahwa "sitting is the new smoking" (duduk adalah rokok versi baru), yang artinya terlalu banyak duduk atau kurang bergerak sama mematikannya dengan rokok.

Baca: KESEDIHAN Berlanjut, Ashanty Pasrah Digerogoti Meningitis dan Autoimun, Bisakah Istri Anang Move On

Baca: Hebat! Dua Siswa SMK SPP ini Ciptakan Alat Pendeteksi Kesuburan Tanah, Harga Murah Meriah lho

Baca: Bukan Gantikan Wiranto, Prabowo Ternyata Diisukan Bakal Geser Sosok Kuat Ini, Najwa Shihab Desak JK

Baca: Penolakan Raffi Ahmad Saat Syahnaz Mau Tinggal Serumah dengan Suami Nagita Slavina Pasca Lahiran

Bahkan, jika satu batang rokok bisa menurunkan usia harapan hidup hingga 11 menit, duduk selama dua jam disebut bisa menurunkan usia harapan hidup hingga 22 menit.

"Jadi efek terlalu banyak duduk, efek gaya hidup tidak aktif berbahaya bagi kesehatan," kata Andi seusai konferensi pers bersama Rexona di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (17/10).

Sejumlah masalah kesehatan yang mengancam salah satunya adalah kaku otot paha belakang. Ketika otot kaku, maka kita akan lebih rentan terserang sakit punggung.

Bagi orang-orang yang banyak duduk di depan komputer, ancaman sakit leher pun mengintai dan ada akhirnya peredaran darah menjadi tidak lancar.

Ilustrasi(Thinkstockphotos)