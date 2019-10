FK ULM Gelar 1st Lambung Mangkurat Medical Seminar, Diikuti Ratusan Peserta Skala Nasional

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Isu terkini seputar Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) meliputi layanan kesehatan masyarakat dan lainnya dikupas dalam 1st Lambung Mangkurat Medical Seminar (Lummens), bertempat di Barito Ballroom, Aria Barito Hotel Banjarmasin, Sabtu (19/10/2019).

1st Lummens diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran (FK) Farmakologi Universitas Lambung Mangkurat yang menggagas tema, From Basic Sains to Rational Pharmacotherapy in Clinical Practice in the JKN Era.

Ketua Panitia 1st Lummens FK ULM, dr Agung Birowo menyampaikan, acara ini merupakan rangkaian dies natalis FK ULM ke 29, yang mana Farmakologi berinisiatif menggelar kegiatan ilmiah.

"Kegiatan ilmiah yang digelar meliputi workshop, seminar, dan presentasi karya ilmiah hasil penelitian darinpara dosen peserta seminar," jelasnya kepada Banjarmasinpost.co.id.

Selain diikuti peserta dari FK ULM Kalimantan Selatan (Kalsel), kegiatan ilmiah juga diikuti oleh sejumlah civitas akademika dari universitas lainnya di Indonesia, di antaranya dari Aceh dan Kendari, Sulawesi Tenggara.

Untuk acara workshop diikuti 30 perserta, sedangkan acara seminar diikuti sekitar 100 peserta.

Selanjutnya pada kegiatan presentasi ilmiah, karya hasil penelitian bakal dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, yang difasilitasi oleh FK ULM.

"Kegiatan Lummens ini adalah yang pertama dilaksanakan oleh FK ULM, untuk tahun berikutnya bakal digelar kembali dan menjadi agenda rutin FK ULM," ucapnya.

Dalam workshop yang digelar menghadirkan pembicara nasional, Prof dr Iwan Dwiprahasto, M.Med.Sc, Ph.D yang memberikan materi mengenai pemanfaatan fornas dan formularium RS untuk kendali mutu dan kendali biaya di era JKN, dan Prof Zullies Ikawati Ph.D, Apt yang membahas mengenai peran farmasi dalam pelayanan paripurna kefarmasian era JKN.

Selain itu ada pembicara ahli Farmakologi ULM, yakni Dr Isnaini S.Si M.Si Apt, dr Wulan Dewi Marhaeni Sp.A (K), dr Nur Kamariah M.Kes, Sp.THT KL, Dr Pagan Pambudi M.Si. Sp.S, dan dr Yasmina M.Kes Ph.D.

(Banjarmasinpost.co.id/Mariana)