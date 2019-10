LINK TVRI! Live Streaming Mola TV Leicester vs Burnley di Liga Inggris, Bareng Chelsea vs Newcastle

Link Live Streaming Mola TV Leicester City VS Burnley di Pekan 9 Liga Inggris dapat diakses malam ini, Siaran Langsung TVRI.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live Streaming Leicester VS Burnley di Liga Inggris pekan 9 tersaji malam ini.

Live Streaming Mola TV dan Siaran Langsung TVRI menyajikan siaran langsung Leicester City VS Burnley di ajang Liga Inggris 2019, Sabtu (19/10/2019) pukul 21.00 WIB.

Link Live Streaming Leicester vs Burnley di waktu yang sama, bukan Chelsea vs Newcastle United. Link Live streaming Chelsea vs Newcastle United di Liga Inggris 2019 hanya dapat diakses via Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron streaming, tidak bisa melalui website Mola.tv.

Leicester City mencoba mempertahankan posisi di zona empat besar Liga Inggris saat menjamu Burnley, akhir pekan ini.

Foxes wajib menang di King Power Stadium, karena hanya unggul dua poin atas Burnley.

Pelatih Leicester City Brendan Rodgers menyebut timnya telah belajar banyak setelah kalah dari Liverpool di laga terakhir sebelum jeda internasional, dua pekan lalu.

Leicester hampir mencuri satu poin di Anfield sebelum James Milner membuat gol penentu kemenangan Liverpool melalui penalti kontroversial James Milner di injury time.

"Saya tahu persis atmosfer Anfield dan mestinya anak-anak bisa mengatasi tekanan tersebut. Ini sebuah pelajaran penting bahwa tim ini harus fokus hingga laga benar-benar usai," kata Rodgers yang pernah hampir empat musim membesut Liverpool.

Rodgers meminta timnya melupakan kekalahan tersebut dan fokus menghadapi Burnley, tim yang menurutnya lebih mengandalkan fisik dan umpan-umpan panjang.