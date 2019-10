Live Bein Sports 2! Link Live Streaming Juventus vs Bologna di TV Online Liga Italia, Ronaldo Main

Link Live Streaming Juventus vs Bologna di TV Online Liga Italia, Live Streaming Bein Sports 2

Link Live Streaming Bein Sports 2 Juventus vs Bologna bisa diakses via live streaming tv online mulai Minggu (20/10/2019) dini hari WIB.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung Bein Sports 2 dan live streaming Juventus vs Bologna di Liga Italia yang akan tersaji pada Minggu (20/10/2019).

Siaran langsung dan Live Streaming Bein Sports 2 Juventus vs Bologna akan dimulai pada pukul 01.45 WIB. Cristiano Ronaldo main.

Link Live Streaming Juventus vs Bologna di Liga Italia malam ini nanti bisa diakses via tautan live streaming tv online yang disediakan via beinsports.com dan vidio.com premier (berbayar).

Pertandingan Juventus vs Bologna akan dihelat di Stadion Allianz.

Jelang laga Juventus vs Bologna, Pelatih Juventus, Maurizio Sarri, memberikan konfirmasinya tentang Mario Mandzukic.

Penyerang Juventus, Mario Mandzukic, tidak tampak dalam latihan tim terakhir jelang pertandingan melawan Bologna.

Dalam sesi konferensi pers, Maurizio Sarri pun mengatakan bahwa Mandzukic sedang ada diskusi dengan klub lain.

Mandzukic, kata Sarri, berpeluang "hijrah" dari Juventus pada bursa transfer musim dingin 2020.

"Mandzukic tidak latihan bersama kami karena sedang dalam persetujuan dengan klub lain," ucap Sarri, dilansir Daily Mirror melalui Kompas.com