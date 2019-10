One Way Jalan PM Noor Banjarbaru Belum Efektif, Banyak Pengendara Melawan Arus

BANJARMASIN POST.CO ID, BANJARBARU -Kawasan jalan PM Noor Banjarbaru sejatinya merupakan jalur satu arah (one way). Namun, masih banyak pengendara yang menggunakan jalur tersebut untuk dua arah.

Sabtu, (19/10/2019), masih terpantau banyak pengendara baik itu roda dua atau roda empat hingga truk masih menjadikan one way di kawasan itu sebagai jalur dua arah.

Ternyata masih banyak warga dan pengguna jalan yang belum mengetahui terkait dengan one way di kawasan itu. Memang belum ada rambu-rambu terkait dengan petunjuk jelas one way di kawasan itu.

"Banyak pengendara yang melintas dua arah di jalan ini. Belum ada petunjuk jelas kalau jalan ini satu arah," kata Rusli, Warga Sungai Ulin.

Disebutkannya bahwa pengendara yang melintas di kawasan itu tidak hanya warga Sungai Ulin, namun juga pengendara lainnya, baik dari Martapura hingga warga Banjarmasin yang datang dan menuju kawasan mandiangin dan Tiwingan.

Kasat Lantas Polres Banjarbaru, AKP Gustaf Adolf M menegaskan bahwa jalur di jalan PM Noor merupakan jalur one way.

Dijelaskan bahwa jalur PM Noor hanya diperuntukkan untuk pengendara yang melintas dari Simpang Empat menuju arah Riam Kanan, Kabupaten Martapura.

Sementara pengendara dari Riam Kanan yang menuju Simpang Empat harus menggunakan jalan Bhayangkara, yang persimpangannya berada di depan Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Kalsel.

"Kita memang masih belum bisa melakukan tindakan tegas, karena rambu-rambu one way belum ada," katanya.

Pihaknya akan melakukan penindakan tegas setelah ada rambu-rambunya, bila masih ada pengendara yang melanggar.

Pihaknya sendiri sudah kerap melakukan sosialisasi dan teguran, namun katanya masih belum begitu efektif dan masyarakat masih menggunakannya dua arah.

"Dalam forum lalu lintas beberapa waktu lalu sudah kita sampaikan. Bahwa harus ada rambu penanda jika jalur tersebut bukan dua arah, melainkan satu arah," tegasnya. (banjarmasinpost.co.id/aprianto)