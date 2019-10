SESAAT LAGI! Link Live Streaming Chelsea vs Newcastle Liga Inggris di Mola TV, Tak Live TVRI

Live Streaming Chelsea vs Newcastle di Liga Inggris, Live Streaming Mola TV namun Tak Siaran Langsung TVRI

Sesaat lagi! Link Live Streaming Mola TV Chelsea vs Newcastle United di Pekan 9 Liga Inggris dapat diakses malam ini.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live Streaming Chelsea vs Newcastle United di Liga Inggris pekan 9 tersaji malam ini, namun tidak siaran langsung TVRI dan sebentar lagi akan sedang berlangsung.

Live Streaming Mola TV menyajikan siaran langsung Chelsea vs Newcastle United di ajang Liga Inggris 2019, Sabtu (19/10/2019) pukul 21.00 WIB.

Siaran langsung TVRI menyajikan laga via Live Streaming Leicester vs Burnley di waktu yang sama, bukan Live Streaming Chelsea vs Newcastle United.

Link Live streaming Chelsea vs Newcastle United di Liga Inggris 2019 hanya dapat diakses via Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron streaming, tidak bisa melalui website Mola.tv.

Jelang laga Chelsea vs Newcastle, The Blues dipastikan akan tampil tanpa Kante pada laga melawan Newcastle dalam lanjutan Liga Inggris musim 2019/20.

Di Chelsea, Kante sudah mengalami beberapa masalah dengan kebugaran musim ini.

Namun dia tetap saja dipanggil tim nasional Prancis untuk kualifikasi Euro 2020 pada pertengahan pekan kemarin.

Masalah pada pangkal pahanya saat Prancis melawan Islandia mengharuskan Kante untuk istirahat.

Tetapi Deschamps tidak melakukan itu, dan memilih membawa Kante untuk terlibat dalam pertandingan melawan Turki beberapa hari setelahnya.

Saat berbicara dalam konferensi pers jelang laga melawan Newcastle, Lampard mengungkapkan kekesalannya.