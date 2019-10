Hasil Timnas U-19 Indonesia vs China : Skor 0-1 Untuk Sementara, Ujicoba Live Streaming Mola TV

Hasil jelang babak kedua berakhir Timnas U-19 Indonesia vs China : Skor 0-1 Untuk Sementara di Laga Ujicoba Live Mola.TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil Timnas U-19 Indonesia vs China dalam Laga Ujicoba jelang Kualifikasi Piala Asia U-19 2020 hingga menit 60' babak kedua adalah 0-1.

Skor sementara Timnas U-19 Indonesia vs China dicetak oleh Tao Qianglong (5'). Live Streaming Timnas U-19 Indonesia vs China ada di Live Streaming Mola TV.

Live streaming Mola TV Timnas U-19 Indonesia vs China dimulai pukul 16.00 WIB. Laga Timnas U-19 Indonesia vs China bisa disaksikan lewat tayangan live streaming TV Online via website Mola TV di Mola.TV.

Timnas U-19 Indonesia berhadapan dengan China pada ajang uji coba internasional kedua di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Minggu (20/10/2019).

Ini merupakan laga uji coba kedua antara Indonesia dan China setelah pada pertemuan pertama tim Garuda Nusantara menang dengan skor 3-1.

Menurunkan mayoritas pemain yang berbeda pada laga kedua, timnas U-19 Indonesia kedodoran pada awal babak pertama.

Tao Qianglong sukses membuat China unggul 1-0 saat laga baru berusia lima menit.

Pemain bernomor punggung 7 itu meneruskan umpan Juanxian Liu dengan tembakan keras kaki kanan.

Timnas U-19 Indonesia yang tak mau ketinggalan bangkit setelah ketinggalan 0-1.