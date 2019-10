Petugas Subdit Narkoba Polda Kalsel Buru Pepep Diduga Pemilik 1,2 Kg Sabu, 475 Ineks dan 100 pil H5

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Petugas Subdit 2 Direktorat Narkoba Polda Kalimantan Selatan saat ini tengah melakukan pencarian terhadap Pebriyanto Tjindera yang kerap dipanggil Apep atau Pepep (36) yang tinggal di Jalan Simpang Ulin Samping DM No Ruko 23.A RT. 20 RW, dan Jalan Veteran Gang Simpati No. 53 No,- RT. 014 RW. 002 Kel. Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Pepep dicari petugas terkait ditemukannya sekitar 1,4 kilogram sabu dan ratusan ineks serta pil happy five (H5) di ruko kediamannya di Jalan Simpang Ulin Samping DM No. Ruko 23.A RT. 20 RW,- Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah, pada Selasa (15/10) sore.

Saat ini petugas memintai keterangan beberapa orang yang saat penggeledahan ada di kediaman tersebut, petugas masih mendalami apa kah ada keterlibatan mereka atau tidak atas kepemilikan sabu dan ineks yang cukup banyak itu.

Keterangan dihimpun, penggerebekan dan penggeledahan terhadap ruko no 23.A Jakam Simpang Ulin Samping DM Banjarmasin ini berawal dari info masyarakat yang didalami petugas bahwa di lokasi itu kerap terjadi transaksi narkoba.

Maka pada Selasa (15/10) sekirar pukul 15.15 wita petugas subdit 2 langsung bergerak ke lokasi . Tiba di lokasipetugas mengamankan Hartono Tjindera, Sri Harum Dewi, Agustinus Tjindera dan Kiki Olympia. Saat dilakukan penggeledahan di kamar tidur lantai dua ruko, petugas menemukan 1 buah tas warna hitam merk canon.

Curiga petugas pun membukanya dan ternyata berisi berisi 13 paket sabu yang dibungkus kantong plastik warna hitam, 395 butir ineks dan 2 paket sabu yang masing-masing terbungkus tisu dan potongan isolasi kuning.

Tak hanya itu kemudian petugas juga menemukan 2 paket sabu, 60 butir ineks warna merah muda, 20 butir ineks warna biru dan 100 butir obat jenis H5 di dalam toples makanan yang pada saat itu dipegang Sri Harum Dewi.

Interogasi pun dilakukan terhadap keempatnya dan mengatakan barang itu adalah kepunyaan Pepep yang saat itu tak ada di lokasi. Keempatnya pun dibawa petugas untuk pemeriksaan lebih lanjut .

Direktur Narkoba Kombes Wisnu Widarto melalui Kabag Binopsnal AKBP Sigit Kumoro, Minggu (20/10) sore mengungkapkan dari penggeledahan di ruko itu pihaknya mengamankan empat orang yakni Hartono Tjindera, Sri Harum Dewi, Agustinus Tjindera dan Kiki Olympia.

Barang bukti yang ditemukan yakni 13 (tiga belas) paket sabu dengan berat kotor 1.321,95 gram (berat bersih 1.296,73 gram), 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam, 3 (tiga) pack plastik klip, 1 (satu) buah plastik indomaret, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ. 1 (satu) buah kantong plastik warna orange, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok sabu warna hijau, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Canon.

Kemudian 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 100,05 gram (berat bersih 99,65 gram), 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) butir pil ineks warna biru logo B dengan berat bersih 169,85 gram, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna putih, 2 (dua) lembar tissu, 2 (dua) buah potongan isolasi warna kuning, 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 16,37 gram (berat bersih 15,97 gram).

Lalu 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,44 (berat bersih 0,31 gram), 60 (enam puluh) butir pil ineks warna merah muda logo beruang dengan berat bersih 18,60 gram), 20 (dua puluh) butir pil ineks warna biru logo tulip dengan berat bersih 6,20 gram), 1 (satu) buah toples makanan warna hijau, 100 (seratus) butir obat jenis H5, dan 1 (satu) buah sendok sabu.

"Total sabu keseluruhan berat kotor 1,437,91 gram (berat bersih 1.412,66 gram), 475 butir pil ineks berat bersih 194,65 gram dan 100 butur obat jenis H5," ucap Sigit .

Dihubungi terpisah, Kasubdit 2 AKBP Andi Alimin, Minggu (20/10) sore mengatakan dari hasil pemeriksaan keempat orang tersebut mengakui barang itu milik Pepep.

"Pepep masih kita lakukan pencarian hingga kini, keempat orang itu masih kita lakukan pemeriksaan," paparnya. (banjarmasinpost.co.id/dwi)