Semalam, Empat Pengedar Obat di Candi Laras Selatan Tapin Diciduk

BANJARMASINPOST.CO.ID, RANTAU - Jajaran Polsek Candi Laras Selatan berhasil mengungkap jaringan pengedar obat-obatan di wilayah daerah hukumnya.

Tak tanggung-tabnggung dalam semalam petugas berhasil menciduk empat pengedar di wilayahnya.

Jaringan pengedar obat-obatan ini kerap dikeluhkan tokoh masyarakat setempat, dinilai sangat meresahkan karena mengancam tumbuh kembang generasi muda di Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Adalah Abdi Halimi alias Abdi (20) dan Yudi alias Mancung (23) keduanya merupakan warga dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) ditetapkan penyidik Polsek Candi Laras Selatan sebagai tersangka pengedar obat tanpa izin farmasi.

Abdi yang beralamat di Jalan Kalumpang RT. 003 RW. 002 Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Mancung, beralamat Desa Balanti RT. 001 RW.001 Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terancam melanggar pasal 197 sub 198 sub 196 UU RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Baca: Luapan Kekesalan Denny Cagur ke Raffi Ahmad Diumbar! Suami Nagita Slavina Sebut Luna Maya & Olga

Baca: Gelar Operasi di Riam Adungan Tanahlaut, Dishut Kalsel Sita 500 Kayu Bulat Hasil Pembalakan Liar

Baca: Iuran BPJS Naik, RAPBD HST 2020 Alami Defisit, Ini Penjelasan Sekda

Baca: SESAAT LAGI Marcus/Kevin vs Ahsan/Hendra! Hasil Final Denmark Open 2019 : Praveen/Melati Juara!

Baca: Kabinet Jokowi Jilid 2: Nama Adik Prabowo Muncul Gantikan Wiranto, Najwa Shihab Jubir Presiden?

Informasi dihimpun reporter Banjarmasinpost.co.id dari Kapolsek Candi Laras Selatan, kedua pelaku tertangkap tangan mengedarkan obat di Desa Marampiau Hilir Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin, tepatnya di dekat warung minum malam, Sabtu (19/10/2019) sekitar pukul 19.35 Wita.

Polisi mengamankan pelaku bersama barang bukti diantaranya, 39 bungkus obat dextro yang berisikan setiap butirnya sepuluh butir dengan jumlah keseluruhan 390 butir.

Kemudian, uang diduga hasil penjualan obat dextro sejumlah Rp. 60 ribu, satu unit Handphone merk Samsung warna hitam dan satu unit sepeda motor Honda Scoopy Warna merah DA 6815 AS.

"Pelaku melakukan pekerjaan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar atau setidaknya tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian.

Selanjutnya kedua pelaku beserta barang bukti dibawa kekantor Kepolisian Sektor Candi Laras Selatan untuk diproses lebih lanjut," ujar Kapolsek Candi Laras Selatan, Iptu Agus Hariyadi, Minggu (20/10/2019) malam.