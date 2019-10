Simpedes BRI Bertabur Hadiah, Dua Nasabah Beruntung Raih Toyota All Veloz dan Suzuki All New Ertiga

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Semarak pengundian bertabur hadiah tersaji dalam gelaran Panen Hadiah Simpedes Periode I Tahun 2019, yang bertempat di Siring Menara Pandang Banjarmasin, Sabtu (19/10/2019).

Panen Hadiah Simpedes kali ini diselenggarakan secara bersamaan oleh BRI Banjarmasin Cabang Samudera dan BRI Banjarmasin Cabang A.Yani.

Program undian berlangsung sejak 1 Maret hingga 31 Agustus 2019. Sabtu siang dilakukan pawai/arak-arakan keliling kota membawa barang hadiah yang akan diundi.

Pemimpin Cabang BRI Banjarmasin Samudera, Ali Masuron menjelaskan, untuk mengikuti panen hadiah Simpedes ini, nasabah Kanca Samudera maupun A Yani harus menabung di tabungan Simpedes dengan nominal saldo minimal Rp 100.000. Setiap Rp 100.000 nasabah mendapatkan 1 poin nomor kupon.

"BRI Samudera memiliki beberapa jaringan, yaitu 1 Kantor Cabang yang terletak di Jalan Pangeran Samudera No. 98,1 Kantor Cabang Pembantu dan 16 BRI Unit yang siap membantu nasabah untuk menampung dananya dan menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman." jelasnya kepada Banjarmasinpost.co.id

Sementara itu, Pemimpin Cabang BRI Banjarmasin Kanca A Yani, Didik Triharyanto menuturkan di BRI A. Yani terdapat 6 BRI Unit, 3 Kantor Cabang Pembantu, 2 Kantor Kas, dan 1 Sentra Layanan Prioritas.

"Kami mengimbau kepada seluruh nasabah untuk segera menambah saldo, karena lebih banyak saldo yang terkumpul akan berpeluang lebih besar mendapatkan hadiah," ucapnya.

Grandprize utama Panen Hadiah Simpedes berupa 2 buah mobil, yaitu satu unit Toyota Avanza All New Veloz yang diraih Imasnur Laila dari BRI Unit Teluk Dalam, dan satu unit Suzuki All New Ertiga yang dibawa pulang Sunarno dari BRI Unit Veteran.

Selain itu, bertabur puluhan hadiah utama dan hadiah lainnya meliputi 16 unit TV Panasonic 55 inch, 3 unit Kulkas LG, 3 Emas Antam 25 gram, 2 unit Honda Beat Sporty CBS ISS, 2 unit Suzuki Address Black Predator, 2 unit Honda Scoopy Stylist, 2 unit All New Satria F 150, dan 1 unit Suzuki GSX S150 untuk Kanca Samudera.

Serta hadiah utama dan hiburan di Kanca A. Yani yaitu 12 unit LED LG 22 inch, 12 unit TV LED 24 inch LG, 5 unit TV Samsung 32 inch, 8 unit TV LED Samsung 40 inch, 6 unit TV LED LG 43 inch, 2 unit Suzuki Nex II, 2 unit Suzuki Nex II Sporty Runner UX110NE SR, dan 1 Suzuki All New Satria F 150 Black Fire Alarm.

Prosesi pengundian Panen Hadiah Simpedes (banjarmasinpost.co.id/mariana)

Pemimpin Wilayah BRI Banjarmasin, Sutadi menyampaikan terima kasih kepada seluruh nasabah di Banjarmasin yang telah memercayakan BRI untuk menyimpan dana tabungan.

Untuk mendekatkan diri dengan nasabah dalam pelayanan, BRI juga memiliki 800 agen Brilink di Kota Banjarmasin.

Dalam kesempatan itu, hadir pula Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina mengapresiasi dan ucapkan terima kasih kepada BRI sebagai bank BUMN terbesar, yang berkontribusi untuk Banjarmasin sudah tidak diragukan lagi.

Hal semacam ini sangat membantu roda perekonomian di Kota Seribu Sungai, kami selaku Pemerintah Kota Banjarmasin siap bergandeng tangan berkolaborasi untuk meningkatkan perekonomian. (Banjarmasinpost.co.id/Mariana)