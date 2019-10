Hasil Manchester United vs Liverpool Liga Inggris, Skor Sementara 1-0, Live Streaming Mola TV & TVRI

Marcus Rashford melepas tendangan penalti pada pertandingan Manchester United vs Chelsea dalam lanjutan Liga Inggris di Stadion Old Trafford, 11 Agustus 2019.

Hasil babak pertama Manchester United vs Liverpool ( Man United vs Liverpool ) Liga Inggris, Skor sementara 1-0, Markus Rashford Gol

BANJARMASINPOST.CO.ID - Laga Manchester United unggul sementara di babak pertama 1-0 atas Liverpool di Stadion Old Trafford, dalam laga pekan ke-9 Liga Inggris, Minggu (20/10/2019).

Live Streaming Manchester United vs Liverpool (Man United vs Liverpool ) di Liga Inggris via Live Streaming Mola TV dan Siaran Langsung TVRI.

Siaran Langsung TVRI dan Live Streaming MU vs Liverpool di Liga Inggris, Live Streaming Mola TV.

Baca: BERLANGSUNG Link TVRI! Live Streaming Manchester United vs Liverpool, Live TV Online www.mola.tv

Di awal-awal laga kedua tim memulai pertandingan dengan lambat.

Baik Man United dan Liverpool seperti sedang menjajaki kekuatan masing-masing pada 5 menit pertama.

Man United memeroleh tendangan bebas pada menit ke-8, akan tetapi tendangan Andreas Perreira masih bisa diamankan Andy Robertson.

Tendangan mengarah gawang Liverpool pertama dicatatkan oleh Georginio Wijnaldum yang melepaskan sepakan pada menit ke-13.

Namun masih dengan mudah diamankan David de Gea.

Marcus Rashford sempat membikin Virgil van Dijk kocar-kacir pada menit ke-21, namun serangan harus berakhir dengan tendangan penjuru karena tidak ada pemain lain yang mendukungnya.