Klasemen Liga 1 2019 Pekan 24 Usai Hasil Bali United vs Badak Lampung & Barito Putera vs PSIS

Klasemen Liga 1 2019 pada Selasa (22/10/2019)

BANJARMASINPOST.CO.ID - Klasemen Liga 1 2019 Pekan 24 mengalami perubahan usai tiga laga yang dihelat yaitu Bali United vs Badak Lampung, Barito Putera vs PSIS Semarang dan Borneo FC vs Kalteng Putra dihelat pada Selasa (22/10/2019).

Hasil aKHIR Bali United vs Badak Lampung dengan skor akhir 3-0, Borneo FC vs Kalteng Putra 2-0, dan hasil Barito Putera vs PSIS Semarang adalah 2-0.

Bali United berhasil mengukuhkan posisinya di puncak klasemen Liga 1 2019 usai mengalahkan tamunya, Badak Lampung dengan skor akhir 3-0.

Gol Bali United dicetak oleh Fadil Sausu (10') dan Ilija Spasojevic (56' dan 61').

Dengan hasil ini Bali United kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 51 poin.

Sementara Perseru Badak Lampung tertahan di posisi ke-15 dengan torehan 23 poin.

Di pertandingan lain, Barito Putera menang 2-0 atas PSIS Semarang pada pekan ke-24 Liga 1 2019 di Stadion Demang Lehman, Martapura.

Barito Putera sukses mengamankan tiga poin saat menjamu PSIS Semarang.

Bermain di depan pendukung sendiri, Barito Putera menggilas tamunya PSIS dua gol tanpa balas.