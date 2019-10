Live Streaming Bali United vs Badak Lampung Liga 1 2019 via TV Online Vidio.com & Indosiar

Saksikan laga Bali United vs Perseru Badak Lampung FC via live streaming Indosia laga Liga 1 2019 Malam Ini via TV Online Vidio.com

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bali United akan menjamu Perseru Badak Lampung FC dalam lanjutan pekan ke-24 Liga 1 2019 Selasa (22/10/2019) malam ini disiarkan langsung Indosiar & via TV Online Vidio.com.

Live streaming vidio.com laga Bali United vs Perseru Badak Lampung FC dimulai pukul 18.30 WIB atau 19.30 WITA.

Sebelumnya Bali United kalah telak 6-0 dari Borneo FC pada pertandingan pekan lalu. Menjamu Perseru Badak Lampung, Bali United mengincar kemenangan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar.

Laga melawan Badak Lampung tak bisa dianggap sebelah mata. Klub di puncak klasemen Liga 1 2019 dengan 48 poin telah dibuat malu saat Bali United kalah telak 0-6.

Usai kalah telak 0-6 dari Borneo FC pekan lalu, hanya kemenangan yang bisa mengembalikan kepercayaan diri skuad asuhan Stefano "Teco" Cugurra itu.

Jarak dengan Madura United sebagai tim posisi kedua yang hanya terpaut tujuh poin, tidak bisa dianggap enteng oleh Serdau Tridatu.

Soal mental pemain, Teco tidak terlalu mempermasalahkannya. Menurutnya, semua pemain dalam kondisi yang siap tempur.

“Saya pikir (kekalahan) tidak mempengaruhi pemain. Tidak ada masalah buat besok (hari ini, red),” terang Teco saat konferensi pers di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Senin (21/10) dikutip dari laman resmi Liga 1.

Jika kalah atau seri jelas menjadi catatan yang buruk untuk Bali United.

Selain jarak poin yang semakin dekat, Serdadu Tridatu bisa mengangkat bendera putih untuk perburuan gelar juara musim ini.