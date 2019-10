Distribusi Air PDAM Intan Banjar Sempat Terhenti di Sejumlah Wilayah Banjarbaru

BANJARMASIN POST.CO.ID, BANJARBARU - Distribusi air PDAM Intan Banjar sempat mengalami penurunan di sejumlah tempat di wilayah Kota Banjarbaru, Rabu, (23/10/2019).

Penurunan distribusi air ini dikarenakan adanya pekerjaan pemasangan pneumatic air valve diameter 400 mm di jalur distruibusi utama off taker muslimin, pinus pada Rabu, 23 Oktober 2019.

Sehingga hal tersebut berdampak terjadinya penghentian pendistribusian air ke pelanggan PDAM Intan Banjar untuk wilayah pelayanan disejumlah titik.

Wilayah yang terdampak yakni daerah pelayanan sekitar jalan trikora, daerah pelayanan sekitar jalan mistar cokrokusumo arah Cempaka dan daerah pelayanan Kelurahan Sungai Ulin.

"Sepertinya memang sempat macet tadi pagi. Namun tidak lama, karena sore air sudah mengalir," kata Junai, Warga Trikora.

Dikatakannya dirinya juga mengetahui terkait adanya informasi distribusi air PDAM akan tidak mengalir melalui informasi di media sosial yang di informasikan oleh PDAM Intan Banjar.

"Informasinya cuman satu hari, sempat juga menyetok malam tadi. Kuatir kalau lebih satu hari macetnya," ujarnya.

Kasubbag Humas PDAM Intan Banjar M Untung Hartaniansyah mengatakan pengerjaan pekerjaan pemasangan pneumatic air valve diameter 400 mm sudah selesai pengerjaannya.

Pihaknya mendapatkan pemberitahuan dari BPAM Banjarbakula melalui surat No. 690/101/BPAMB/2019 perihal “pemberitahuan sementara distribusi off taker muslimin” dikarenakan adanya pekerjaan pemasangan pneumatic air valve diameter 400 mm di jalur distruibusi utama off taker muslimin pinus.

Dari informasi itu, pihaknya selanjutnya memberitahukan kepada pelanggan PDAM Intan Banjar yang berdampak dengan pengerjaan itu.