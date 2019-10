Fitur 'Unfollow' Bakal Digunakan di Instagram, Netizen Bisa Hapus Teman yang 'Macam-macam'

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pernah spontan mengikuti akun di Instagram, tapi kemudian jarang berinteraksi atau melihat posting dari akun tersebut?

Instagram kabarnya tengah menguji coba fitur baru untuk mempermudah pengguna menyisir daftar following sehingga bisa menemukan akun-akun macam itu.

Tujuannya tak lain memberikan rekomendasi tentang siapa saja yang bisa berhenti diikuti alias unfollow sehingga daftarnya bisa lebih ringkas.

Keberadaan fitur ini ditemukan pertama kali oleh programmer Jane Manchun Wong yang dikenal sering mengoprek aplikasi, termasuk Instagram. Jane kerap menjumpai fitur-fitur baru yang belum dirilis dalam baris kode software.

Baca: Mendikbud Jadi Trending Topic Twitter, Netizen Meras Aneh dan Ingin Nadiem Makarim Buktikan Ini

Baca: Cegah Kecelakaan Akibat Listrik, PLN Imbau Masyarakat Gunakan Listrik Secara Aman

Baca: Harga Cuma Rp 3 Jutaan, Ini Spesifikasi Realme XT 64MP Quad Camera XPert yang Siap Meluncur

Melalui akun Twitternya, Jane mengunggah sejumlah tangkapan layar (screenshot) yang menampilkan cara kerja fitur tersebut.



Ilustrasi fitur kategori daftar Following terbaru di Instagram(Ubergizmo)

Dilihat dari twit Jane, nantinya pengguna bakal disodorkan dengan dua kategori baru di dalam menu Following, sebuah halaman yang menampilkan daftar followers setelah pengguna mengetuk angka "Following" di profil mereka.

Kategori tersebut mencakup "Least Interacted With" dan "Most Shown in Feed".

Kategori "Least Interacted With" memungkinkan pengguna melihat sejumlah akun Instagram yang jarang mengunggah konten atau yang jarang tampil di feed Instagram mereka.

Kemudian kategori "Most Shown in Feed", seperti namanya, bakal menampilkan sejumlah akun yang diikuti oleh pengguna yang sering tampil di linimasa Instagram mereka.