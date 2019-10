Jadwal Liga Champion Malam Ini, Ajax vs Chelsea, Genk vs Liverpool, Praha vs Barca Live SCTV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Liga Champion 2019/2020 matchday 3 akan berlanjut malam ini Rabu (23/10/2019) dan Kamis (24/10/2019) dinihari, yang kembali akan disiarkan langsung SCTV dan live streaming vidio.com.

Seperti biasa pertandingan Liga Champions bisa disaksikan di SCTV dan live streaming di vidio.com (berbayar).

Malam ini, SCTV dijadwalkan menyiarkan secara langsung dan live streaming Ajax Amsterdam vs Chelsea. Saksikan juga laga Genk vs Liverpool dan Slavia Praha vs Barcelona.

Pertandingan ini digelar mulai pukul 23.55 WIB.

Laga Ajax Amsterdam vs Chelsea bisa pula disaksikan lewat live streaming Vidio.com.

Sementara Barcelona akan bermain tandang ke markas dari Slavia Praha Kamis (24/10/2019) dinihari, juga dijadwalkan disiarkan langsung SCTV.

Laga ini juga bisa disaksikan lewat live streaming vidio.com (berbayar).

Di hari yang sama, Liverpool yang baru saja menghadapi Manchester United di Liga Inggris, akan bermain ke markas wakil Belgia, KRC Genk.

Tidak disiarkan langsung SCTV, live streaming KRC Genk vs Liverpool bisa disaksikan lewat live streaming vidio.com premier (berbayar).

Di laga dinihari tadi, sejumlah klub-klub besar Eropa macam Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City, Juventus, Tottenham Hotspurs dan lainnya menuai hasil positif.