Liga 1 2019

BERLANGSUNG Link OChannel! Live Streaming PSM vs Madura United Liga 1 2019, TV Online O Channel

BERLANGSUNG Link OChannel! Live Streaming PSM vs Madura United Liga 1 2019, TV Online O Channel

BERLANGSUNG Link OChannel! Live Streaming PSM vs Madura United Liga 1 2019, TV Online O Channel
instagram psm_makassar
Live Streaming PSM Makassar vs Madura United Liga 1 2019, Live Streaming TV Online OChannel dan Siaran Langsung O CHannel 

Link Live Streaming OChannel PSM vs Madura United  Liga 1 2019 dapat diakses di live streaming tv online OChannel saat ini sedang berlangsung

BANJARMASINPOST.CO.ID - SEDANG BERLANGSUNG, Live Streaming PSM Makassar vs Madura United di Liga 1 2019 pekan 24 pada Kamis (24/10/2019) mulai pukul 15.30 Wib di siaran langsung OChannel.

Live streaming OChannel PSM vs Madura United juga bisa diakses lewat live streaming tv online vidio.com.

Link Live Streaming Madura United ke PSM Makassar akan siaran langsung OChannel dari di Stadion Andi Mattalatta, Makassar.

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Bermain tandang bukan sebuah laga yang mudah, untuk Madura United mengingat PSM Makassar beberapa laga sulit dikalahkan di kandang.

Sebab PSM Makassar tentu tak ingin menelan kekalahan kandang lagi, mengingat mereka baru saja dikalahkan oleh tamunya sebelum Madura United, Persija Jakarta pekan lalu.

Dilansir BolaSport.com dari laman resmi klub, Rabu (23/10/2019), Madura United selalu kalah saat melawat ke Makassar sejak 2016.

Selain belum pernah menang di markas PSM Makassar dan selalu kebobolan, Madura United juga kesulitan dalam mencetak gol.

Diketahui, mereka baru mencetak sebiji gol sejak 2016.

Meski demikian, pelatih Rasiman tidak terlalu memikirkan rekor buruk Madura United setiap kali bermain tandang ke markas PSM Makassar.

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Penulis: Amirul Yusuf
Editor: Rendy Nicko
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