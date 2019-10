BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga 1 2019 Hari Ini, PSS Vs Persija, Arema FC, PSM, PS Tira, Persipura & MU Juga Main

Jadwal Liga 1 2019 memainkan empat laga pada hari ini, Kamis (24/10/2019), termasuk PSS Sleman vs Persija Jakarta.

Tiga pertandingan, Semen Padang vs Persipura Jayapura, PS Tira Persikabo vs Arema FC, dan PSM Makassar vs Madura United (MU), akan berjalan serentak pada lanjutan pekan ke-24 ini.

Semen Padang akan menjamu Persipura Jayapura di Stadion Haji Agus Salim, Padang, pukul 15.30 WIB.

Kabau Sirah, julukan Semen Padang, tentunya tidak ingin kejadian pekan lalu terulang saat mereka dikalahkan Madura United di Stadion Haji Agus Salim.

Tambahan poin sangat dibutuhkan Semen Padang yang saat ini masih menempati zona degradasi.

Sementara itu, Persipura memiliki modal yang bagus menjelang laga nanti.

Pasukan Jacksen F Tiago tidak terkalahkan dalam tiga laga terakhir di Liga 1 2019.

Pada saat bersamaan, laga PS Tira Persikabo vs Arema FC dan PSM Makassar vs Madura United juga digelar.

PS Tira Persikabo bakal menghadapi Arema FC di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor.