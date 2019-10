Jadwal Liga Europa Arsenal Vs Vitoria SC & Partizan vs Manchester United Live SCTV Malam Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Laga lanjutan matchday 3 Liga Europa menyajikan pertandingan Arsenal Vs Vitoria SC & Partizan vs Manchester United via siaran langsung SCTV dan live streaming Vidio.com, Kamis (24/10/2019) dan Jumat (25/10/2019).

Arsenal Vs Vitoria SC & Partizan vs Manchester United adalag dua laga Liga Europa dari 24 laga kembali dihelat.

Pertandingan Partizan vs Manchester United akan digelar pada pukul 23.55 WIB dan Arsenal Vs Virotia SC akan digelar pada pukul 01. 50 WIB, Jumat (25/10/2019).

Total ada 48 klub elite eropa akan saling jegal dalam laga Liga Europa yang terbagi menjadi dua kloter tersebut.

Kompetisi kasta kedua di Benua Eropa ini sangat sayang untuk dilewatkan oleh pencinta sepakbola dunia.

Sejumlah klub besar yang akan berlaga diantaranya, Arsenal, Manchester United dan AS Roma.

Pertandingan kloter pertama sejumlah 13 laga dijadwalkan mulai pada Kamis (24/10/2019) pukul 23.55 WIB.

Sementara itu, jadwal selanjutnya menampilkan 11 pertandingan pada Jumat (25/10/2019) pukul 02.00 WIB.

Raksasa Liga Inggris, Manchester United, bakal dijamu oleh tim Liga Serbia, Partizan, di Stadion Partizan.