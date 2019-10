Kala Ramai Rencana Pernikahan Rezky Aditya & Citra Kirana, Agnez Mo Rilis Video Klip Terbarunya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saat ramai rencana pernikahan Rezky Aditya dan Citra Kirana, Agnez Mo ternyata merilis video klip terbarunya. Sule pun bereaksi.

Ya, Agnes Monica atau lebih dikenal dengan nama Agnez Mo kembali menjadi perbincangan Netizen.

Setelah Agnez Mo memposting video klip single terbarunya yang berjudul Wanna Be Loved di Instagram pribadinya Selasa (22/10/2019), mantan kekasih Rezky Aditya itu langsung menjadi perbincangan panas.

Agnez Mo sangat enerjik saat tampil dalam video klip Wanna Be Loved itu.

Tak hanya Agnez Mo, hadirnya para penari latar pada video klip Wanna Be Loved itu turut menjadi perhatian netizen.

Pasalnya, salah seorang penari latar dalam video klip Wanna Be Loved itu tampak berani menyosor leher Agnez Mo.

Hal itu pula yang menjadi bahan perbincangan netizen di media sosial.

"While you’re waiting on Nanana to be out, .... how about i put this out first?

#wannabeloved #AGNEZMO

full version on my youtube out now! ...Go subscribe! #AGNEZMO https://youtu.be/FaAJBIJck_w," tulis Agnez Mo, Selasa (22/10/2019).

Buntutnya, video klip single terbaru Agnez Mo yang berjudul Wanna Be Loved itu langsung mendapat banyak reaksi dari para netizen.

Bukan hanya pengguna sosial biasa, sejumlah artis pun turut mengomentari video klip terbaru Agnez Mo itu.