LIVE OCHANNEL - Link Live Streaming PSM Makassar vs Madura United Liga 1 2019 di O Channel Sore ini

Link Live Streaming OChannel PSM Makassar vs Madura United dapat diakses di O Channel mulai sore ini pukul 15.30 Wib

BANJARMASINPOST.CO.ID - Siaran langsung OChannel PSM Makassar vs Madura United di Liga 1 2019 pekan 24 tersaji pada Kamis (24/10/2019).

Live Streaming PSM Makassar vs Madura United tidak bisa disaksikan via siaran langsung Indosiar, karena Indosiar menyiarkan langsung PS Tira Persikabo vs Arema FC.

Namun PSM Makassar vs Madura United dapat ditonton melalui o channel mulai pukul 15.30 Wib.

Live streaming OChannel PSM Makassar vs Madura United bisa diakses lewat live streaming vidio.com.

Madura United akan berkunjung ke rumah PSM Makassar pada pekan ke-24 Liga 1 2019 di Stadion Andi Mattalatta, Makassar.

Bermain tandang bukan sebuah laga yang mudah, untuk Madura United mengingat PSM Makassar beberapa laga sulit dikalahkan di kandang.

Apalagi, PSM Makassar tentu tak ingin menelan kekalahan kandang lagi, mengingat mereka baru saja dikalahkan oleh tamunya sebelum Madura United, Persija Jakarta pekan lalu.

Dilansir BolaSport.com dari laman resmi klub, Rabu (23/10/2019), Madura United selalu kalah saat melawat ke Makassar sejak 2016.

Selain belum pernah menang di markas PSM Makassar dan selalu kebobolan, Madura United juga kesulitan dalam mencetak gol.