Pamer Foto Bareng, Ashanty & Krisdayanti Tulis Soal Asuh Anak, Terkait Azriel & Aurel Hermansyah?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ashanty dan Krisdayanti pamer foto bareng, lalu menulis soal asuh anak. Terkait Azriel Hermansyah dan Aurel Hermansyah.

Lama tak terlihat bersama, penyanyi Krisdayanti dan Ashanty kembali menunjukkan kekompakan mereka.

Kali ini, Ashanty dan Krisdayanti sama-sama mengunggah foto bareng di akun Instagram masing-masing.

Sebagai keterangan fotonya bersama Ashanty, Krisdayanti menuliskan sebuah pesan mengenai pengasuhan anak atau menjadi orangtua.

"Parenting is not competition ,we are all in the same side. The side that loves and support our children @ashanty_ash (Mengasuh anak/menjadi orangtua bukanlah kompetisi, kita semua berada di sisi yang sama. Sisi yang mencintai dan mendukung anak-anak kita)," tulis akun Instagram @krisdayantilemos, seperti dikutip Kompas.com, Kamis (24/10/2019).

Ashanty pun menuliskan pesan yang tak jauh berbeda.

Ia menegaskan tentang tugas orangtua untuk anak-anaknya.

"Parents are teachers, guides, leaders, protectors, and providers for their children love u mamiii @krisdayantilemos (Orang tua adalah guru, pembimbing, pemimpin, pelindung, dan penyedia bagi anak-anak mereka)," tulis Ashanty di akun Instagram @ashanty_ash.

Dalam foto yang mereka unggah, tampak Krisdayanti mengenakan blazer putih gading dengan celana senada.

Rambutnya dikuncir dengan riasan wajah yang menawan.