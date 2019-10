Sinopsis Star Wars: The Rise of Skywalker, Akhir Saga 40 Tahun Skywalker Tayang Desember ini

Star Wars Episode 9, The Rise of Skywalker jadi film Star Wars berdurasi terpanjang lebih dari 2,5 jam.

SAKSIKAN sinopsis dan trailer terbaru Star Wars: The Rise of Skywalker. Akhir saga 40 tahun Skywalker tayang 20 Desember mendatang.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Fans Star Wars pastinya telah menunggu lama untuk final dari saga terpanjang selama 40 tahun di film The Rise of Sky Walker.

Trailer Star Wars: The Rise of Skywalker resmi diluncurkan oleh Disney dan Lucas Film.

Film Star Wars: The Rise of Skywalker tag line “The saga will end. The story lives forever.” (Saga akan berakhir. Kisahnya akan ada selamanya)

Trailer terbaru untuk Star Wars: The Rise of Skywalker datang dan berjanji menutup narasi yang dimulai dari bocah pedesaan bernama Luke Skywalker (diperankan - Mark Hamill).

Legenda Skywalker dikisahkan ketika ia terperangkap dalam pertempuran antargalaksi dalam film George Lucas, Star Wars: Episode IV - A New Hope (1977).

Sejak film Star Wars: Episode IV - A New Hope (1977), legenda Skywalker membentang dua sekuel asli, tiga prekuel, "trilogi sekuel" dan dua film "antologi", atau film yang berdiri sendiri dalam waktu yang kurang lebih sama dengan waktu yang sama.

Memang rumit jalan cerita dan legenda yang membentang pada hanpir seluruh jajaran film Star Wars, dan para penggemar akan tetap menunggu kehadiran film Star Wars: The Rise of Skywalker.

Trailer Star Wars: The Rise of Skywalker diprediksi bakal memperlihatkan ending / akhir yang dramatis bagi kisah Skywalker.

Dan di dalam menggambarkan tembakan besar dari pertempuran di atas kapal di lautan yang mengamuk, karakter melompat melintasi ngarai di hutan yang luar biasa, close-up bermata berlinang air mata, dan tentu saja, lightsabers.